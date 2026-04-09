Buscan las pertenencias de una víctima del temporal en Tucumán que desaparecieron tras el hallazgo del auto
Los allegados de Solana Albornoz iniciaron una campaña para encontrar su celular y tres anillos
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A pocos días de la muerte de Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, víctimas del fuerte temporal que azotó a Tucumán durante el último fin de semana largo, los allegados de la joven iniciaron una campaña para hallar sus pertenencias.
El pedido se centra en elementos que, según denuncian, desaparecieron luego de que los cuerpos fueran retirados del vehículo en el que la pareja quedó atrapada en el barrio Nueva Italia.
La búsqueda se centra específicamente en un iPhone 13 Pro Max y tres anillos: su alianza matrimonial, su anillo de compromiso de oro con una flor de cuatro pétalos blancos y otro con sus iniciales.
Según el relato de los familiares, los objetos habrían sido vistos por el personal de rescate durante las tareas iniciales en el vehículo Nissan Versa donde quedaron atrapados cuando volvían de un casamiento en Tafí Viejo. Sin embargo, desaparecieron tras el retiro de los cuerpos en aquel barrio, a unos 400 metros de la Ruta 9.
“El celular de sol fue prendido el día domingo, necesitamos encontrarlo para recuperar sus recuerdos. Los bomberos que estuvieron en el lugar del accidente me comunicaron que Sol tenía puestos los anillos y hasta ese momento no habían podido sacarlos. Una vez que retiraron los cuerpos ya no los vieron más y desaparecieron”, aseguró un familiar en Facebook.
Mientras la familia atraviesa el duelo, pusieron a disposición el número 3815701505 para recibir cualquier dato que permita recuperar estos elementos.
“Pedimos por favor cualquier información al respecto nos sería de gran ayuda para poder entregar a sus papás y hermanas los recuerdos de Sol”, expresaron en el mensaje difundido en el que también señalaron que ofrecen recompensa.
Fuerte temporal
Mariano Robles y Solana Albornoz eran empleados en el sector público de la provincia. Según consignó el diario La Gaceta, Robles trabajaba en la Caja Popular de Ahorros y Albornoz en la Casa de Gobierno de Tucumán.
Ambos habían sido vistos por última vez el sábado por la noche, cuando salieron de la fiesta. Sus familiares denunciaron que perdieron contacto con ellos cerca de las 21. Horas después, su auto fue hallado en un canal de desagüe, cubierto por barro y ramas, con ambos muertos en el interior del vehículo.
De acuerdo con el relato difundido por sus familiares, “estaban en el auto esperando a que baje el agua” para retornar a su hogar. Allí, los esperaban sus dos hijos, de cinco años y nueve meses, a los que habían dejado al cuidado de una niñera.
La tercera víctima del temporal se trata de un niño de 12 años que murió el sábado por la noche tras recibir una descarga eléctrica en la vía pública, en medio de las intensas lluvias. Según datos oficiales, en algunas zonas se registraron más de 150 milímetros de precipitaciones acumuladas, lo que provocó anegamientos y la crecida de ríos y arroyos.
El fuerte temporal de lluvia y viento registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo dejó un escenario complejo en distintos puntos de Tucumán, con anegamientos, inundaciones, evacuaciones y serios daños en infraestructura, informaron desde Defensa Civil local.
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