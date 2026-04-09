El video de Ángel, el chico que murió en Comodoro Rivadavia, en el que suplicaba no ir con su madre: “Me quiero quedar acá”

Mientras la justicia analiza la autopsia preliminar para esclarecer la muerte de Ángel, el niño de cuatro años que falleció el pasado domingo tras ingresar sin signos vitales al Hospital Regional, se conoció un video que evidencia la disputa por la tenencia que subyace el caso.

En las imágenes difundidas por la familia del padre, de las que se desconoce la fecha, se ve al chico en llanto y diciendo que no quería ser separado de su papá. “No quiero ir”, decía el menor al referirse a la casa de su mamá.

“Me quiero quedar acá, no quiero ir”, pidió el niño en aquel momento que quedó registrado. Su padre le preguntó si quería ir a la plaza y si prefería quedarse con él, a lo que el menor respondió que sí.

Este video cobró relevancia dentro del caso y está siendo investigado por la Justicia luego de que se conociera que ambos padres llevaban adelante una conflictiva disputa por la tenencia del menor.

Ángel llorando

Según se reconstruyó, el niño estaba bajo el cuidado de la madre, cuando se descompensó, por una decisión judicial. El pasado 4 de noviembre se decidió la revinculación del chico con su progenitora. En los próximos días estaba prevista una audiencia para determinar el futuro de Ángel. Durante tres meses la madre biológica había puesto una perimetral que le impidió al padre acercarse al menor tras una discusión.

La acusación del padre contra la madre

El padre de Ángel se refirió a este video en diálogo ante la prensa este jueves en el que denunció que lo “mataron” y apuntó contra su expareja.

“Que venga enfrente mío y que me diga qué me dijo cuando le mostré el video de mi hijo llorando y diciendo que se quería quedar conmigo. Que venga y me diga de frente cómo me dijo. Me humilló, me faltó el respeto, hizo abuso de poder contra mí y nunca me dieron bola. Siempre mi hijo pidió por mí y nadie hizo nada. Me trataban de machista. Si yo estaba en esa situación, yo ya estaba preso, pero como era mujer, no le hacían nada”, afirmó ante la prensa local.

“A mi hijo lo mataron” y otras frases del padre de Ángel, el nene muerto en Comodoro Rivadavia

En diálogo con la prensa, el padre de Ángel y su pareja denunciaron que la madre dejó al niño en el hospital y se retiró de las instalaciones, mientras ellos se quedaron cuidándolo hasta su fallecimiento. “Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron“, sentenció.

Y agregó: “Les advertí que a mi hijo le iba a pasar algo con esa mujer. Y dicho y hecho. Le advertí a Protección [del menor], a mi abogado, a todos. A mí no me van a devolver a mi hijo, pero quiero justicia, quiero que paguen. ¿Por qué ella anda tranquilamente por la calle y yo estoy acá sufriendo?“.

En ese sentido, apuntó contra ella y sembró sospechas sobre las circunstancias de la muerte. Asimismo, dijo que el niño la consideraba su “mamá” y que lo abandonó cuando cumplió un año y medio.