Las últimas imágenes de Maitena con vida y las cartas que dejó antes de desaparecer

Se revelaron las últimas imágenes de Maitena, la chica de 14 años que fue encontrada muerta este jueves en Las Heras. La adolescente, oriunda de Merlo, había desaparecido mientras iba a la escuela el miércoles por la mañana y su familia la buscaba desesperadamente.

Sin embargo, en su hogar, se revelaría una trágica realidad. Maitena había dejado nueve cartas dedicadas a su familia y amigos, y una serie de mails programados para que recibieran sus allegados. La joven había llegado hasta la puerta de la institución a las 7.10 del miércoles, cuando puso una excusa para no entrar.

Luego, se la vio en las calles de Merlo. Las cámaras de seguridad la mostraron, primero, cerca de las 8.20 en Bicentenario y Perú. La adolescente caminaba con paso decidido.

Noticia en desarrollo