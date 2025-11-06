Buscan una camiseta de Newell’s firmada por Maradona que fue robada: “Es un emblema de orgullo que queremos recuperar”

Un grupo de fanáticos de Diego Maradona busca una camiseta de Newell’s firmada por el emblemático futbolista, que fue robada durante un evento denominado “Mes del Diego”, que tuvo lugar en un museo de la Córdoba capital. “La camiseta no es sólo un objeto; es un emblema de orgullo que queremos recuperar”, escribieron en una publicación que difundieron en redes sociales.

El sábado pasado, en el Museo de la Industria de Córdoba, se realizó un evento para celebrar lo que hubiera sido el cumpleaños número 65 del ídolo argentino. En ese marco, uno de los organizadores, Gregorio Tatián, contó a Rosario3 que alguien pasó por atrás de una valla que delimitaba el espacio donde estaba armado un altar en homenaje a Maradona y se llevó la camiseta sin que nadie, en ese momento, se diera cuenta.

Se trata de una camiseta del equipo rosarino que tiene, además de la firma del 10 campeón del mundo en 1986, una dedicatoria. Pertenece a un coleccionista de Villa Carlos Paz que confió en el evento que se realiza hace 13 años para poder compartir la prenda con otros fanáticos del astro surgido de las inferiores de Argentinos Juniors.

“Lamentablemente, como todos saben, nos robaron una camiseta del altar de un valor incalculable, un símbolo que representa también nuestro identidad popular", escribieron en la publicación que hicieron en su página de Instagram para dar a conocer la noticia.

Desde ese momento, el grupo comenzó la búsqueda de la prenda. “Queremos apelar a la solidaridad y la confianza que nos une como comunidad”, sostuvieron. Y agregaron: “Ante cualquier información, por favor, comunícate con nosotros. Confiamos que entre todos podemos recuperarla para seguir encontrándonos en eventos maradoneanos como hace 13 años".

‎El evento en el que se robó la camiseta se organizó en la fecha en la que Maradona cumpliría 65 años Natacha Pisarenko - AP

Señalaron también que cualquier persona que cuente con información que considere que pueda ser útil en la búsqueda se puede comunicar con ellos escribiendo a la cuenta de Instagram @elmesdeldiego o al número 351-8606347.

En relación a Diego Maradona, este miércoles el tribunal de San Isidro anunció que hay fecha para comenzar un nuevo juicio para juzgar a los siete profesionales de la salud acusados de haber descuidado su salud en los últimos días de su vida.

El nuevo proceso judicial intentará determinar las circunstancias del fallecimiento de Maradona por un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, durante una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de la capital. Ahí buscaba recuperarse de una cirugía a la que se había sometido dos semanas antes en una clínica privada para remover un hematoma subdural en su cabeza.

La fiscalía considera que, durante la internación en la vivienda, los siete profesionales acusados no cuidaron adecuadamente de la salud del capitán de la selección argentina que conquistó el Mundial de 1986. El primer juicio había sido anulado el 29 de mayo pasado a raíz de la grabación de un documental no autorizado durante ese proceso con la participación de una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach.