Video: las dramáticas imágenes de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires

El centro-oeste del territorio bonaerense vive horas críticas. Por la acumulación de agua producto de las tormentas que azotan la zona desde hace dos días, más de cinco millones de hectáreas quedaron completamente inutilizables. LN+ hizo una recopilación de las dramáticas imágenes que muchos vecinos definieron como una “situación catastrófica”.

Inundaciones en la provincia de Buenos Aires

Con cortes de luz, caída de antenas y daños en varios edificios, Urdampilleta fue una de las localidades más afectadas por las lluvias. Un móvil de LN+ pudo atestiguar la voladura del techo de la escuela del lugar y de varios galpones de almacenamiento de granos.

Según el testimonio de los habitantes del lugar, lo que se vive es “devastador”, principalmente para los abocados a labores agropecuarias. Por el temporal, el cultivo de soja y maíz está prácticamente detenido.

Además, en muchas de las ciudades que integran el cordón del centro-oeste bonaerense se dictó la suspensión indeterminada de clases.

Devastador temporal en Urdampilleta

Entre las principales distritos afectados figuran Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio, Hipólito Irigoyen, Saladillo, Las Flores, Bragado, 25 de Mayo y Roque Pérez.

Si bien la situación es crítica, también paradójica. Debido a las inundaciones, los suelos se encuentran saturados e intransitables, lo que imposibilita la llegada de cualquier tipo de asistencia.

Por estas horas, cientos de bonaerenses se mancomunaron bajo el mismo reclamo: la ejecución de obras hidráulicas que permitan no solo solucionar la actual catástrofe, sino también prevenir futuras pérdidas en estas zonas agrícolas y ganaderas.

El gobierno de Kicillof eximió de un impuesto a campos de 19 partidos

En medio de las inundaciones que afectan el centro oeste de la provincia de Buenos Aires desde principios de año, en lo que va de 2025 la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires(ARBA) informó que otorgó “beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos que sufrieron graves inundaciones y registraron altos niveles de afectación en su capacidad productiva”.

Según expresaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), al menos unos cinco millones de hectáreas en territorio provincial se encuentran con anegamientos o directamente inundadas. La situación se complicó con la seguidilla de las últimas lluvias que dejaron importantes acumulados.

Por las inundaciones, más de cinco millones de hectáreas quedaron bajo agua

ARBA dio a conocer hoy que hasta el momento los distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.