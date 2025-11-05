Encuesta internacional. El 81% de los argentinos ya sienten los impactos del cambio climático y están dispuesto a actuar

Un estudio publicado hoy por el Pew Research Center, la reconocida consultora de los Estados Unidos, expuso que la Argentina se encuentra entre los países con mayor preocupación por los efectos del cambio climático. De acuerdo con el informe, el país figura entre los tres primeros lugares —de un total de nueve naciones de renta media definidas por el Banco Mundial— con mayor conciencia sobre esta crisis global y mayor disposición a modificar hábitos para mitigar su impacto.

El relevamiento incluyó 12.375 encuestas realizadas en la Argentina, Brasil, India, Indonesia, Kenia, México, Nigeria, Sudáfrica y Turquía. En el caso argentino, 504 adultos mayores de 18 años fueron entrevistados. La muestra abarcó a residentes de las siete principales ciudades del país —Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Tucumán y Salta—, junto con personas de otras localidades más pequeñas, para reflejar la diversidad geográfica y social del territorio.

El reporte revela que ocho de cada diez argentinos (81%) sienten el impacto del cambio climático en su vida cotidiana, lo que significa que, de una forma u otra, han experimentado directamente sus efectos. Entre los fenómenos más preocupantes, las sequías lideran la lista (57%), seguidas por las inundaciones y tormentas (36%) y las olas de calor (17%).

La huella de los eventos extremos recientes —como la sequía histórica que afectó al país entre 2020 y 2023, o las inundaciones registradas en el conurbano bonaerense, Bahía Blanca y el norte de la provincia de Buenos Aires— sigue presente en la memoria colectiva. Seis de cada diez argentinos consideran al cambio climático una amenaza grave, una proporción similar a la de países como Indonesia, Turquía y Sudáfrica. En contraste, en Brasil y México la preocupación desciende a cinco y tres de cada diez personas, respectivamente.

Uno de los hallazgos más significativos es el vínculo entre la experiencia directa de los impactos climáticos y la predisposición a actuar. Según los datos, el 57% de quienes afirman que el cambio climático ya afecta a su comunidad está dispuesto a hacer “muchos cambios” en su vida cotidiana, frente al 28% de quienes no perciben esos impactos de manera tan cercana. Esa brecha de 29 puntos porcentuales es la más amplia entre los nueve países analizados, lo que demuestra que el contacto con las consecuencias del cambio climático despierta una respuesta más concreta y comprometida en la población.

Sin embargo, esta voluntad de actuar no siempre se acompaña de optimismo respecto a la respuesta internacional. Solo el 40% de los argentinos confía en que la acción global será efectiva para frenar la crisis climática, un nivel de confianza comparable al de México y Turquía, donde menos de la mitad de los adultos comparte esa esperanza. Esta desconfianza parece estar vinculada a la percepción sobre las Naciones Unidas: mientras el 55% de quienes tienen una visión favorable de la ONU confía en las acciones internacionales, solo el 30% de quienes la miran con desconfianza cree en su eficacia.

La falta de fe en la cooperación global tiene raíces más profundas. A diez años del Acuerdo de París, los compromisos internacionales avanzan lentamente, mientras los impactos del calentamiento se aceleran. Según el analista argentino Juan Gabriel Tokatlián, el orden internacional basado en reglas comenzó a mostrar fisuras desde fines de los años 90 del siglo pasado.

Desde Pew Research Center aclararon que la afiliación o la ideología política no fueron factores determinantes en las respuestas de los argentinos, ni en este ni en otros países.

De todos modos, los investigadores sí identificaron patrones asociados a la edad y el nivel educativo. “Las diferencias entre los distintos grupos demográficos tendieron a concentrarse en la edad y la educación: los adultos más jóvenes y aquellos con mayor nivel educativo son —en la mayoría de los países— más propensos que sus pares a estar dispuestos a hacer cambios en sus vidas para reducir los efectos del cambio climático”, explicaron los especialistas de Pew Research Center a LA NACION.

El informe también evidencia una leve caída en el interés y la preocupación por el cambio climático entre los hombres argentinos, en comparación con la primera edición del estudio, realizada en 2015. En esa fecha, el 90% de los hombres decían estar preocupado por los efectos personales del cambio climático; en 2025, esa proporción descendió al 78%, una baja de 12 puntos porcentuales. Entre las mujeres, en cambio, el nivel de preocupación se mantuvo prácticamente igual, pasando del 90% al 87%.

En conjunto, los resultados trazan un panorama de alta conciencia ambiental y disposición individual a actuar, pero con escasa confianza en la respuesta internacional y cierta fatiga social frente a la crisis climática. La Argentina se ubica así entre los países donde la percepción del riesgo es más elevada, pero donde persiste una brecha entre la experiencia cotidiana del cambio climático y la expectativa de soluciones efectivas a nivel global. El desafío, según el estudio, será convertir esa conciencia en políticas sostenidas, capaces de responder a una población que ya siente —en su territorio y en su vida diaria— los efectos del calentamiento del planeta.