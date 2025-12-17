Calculan que más de 20.000 pasajeros se ven afectados por el paro de controladores aéreos

El paro de controladores aéreos que se lleva adelante este martes 17 de diciembre vuelve a generar complicaciones en el inicio de la jornada, con un impacto estimado para miles de pasajeros en el aeropuerto internacional de Ezeiza, entre cancelaciones y demoras en vuelos de cabotaje operados por distintas compañías.

En Aeroparque, en tanto, también hay aerolíneas que están reprogramando y cancelando vuelos, pero todavía no hay un número preciso de afectados, precisaron desde Aeropuertos Argentina a LA NACION.

Desde las aerolíneas, según precisaron a LA NACION, estiman que el número de pasajeros afectados será de más de 20.000 entre hoy y mañana producto del efecto dominó de cancelaciones y reprogramaciones.

Las filas para despachar, esta mañana Ricardo Pristupluk

Desde Aerolíneas Argentinas, informaron que el paro de controladores que se extiende entre las 8 y las 11 provocó demoras y reprogramaciones en vuelos de cabotaje, aunque sin cancelaciones. En total, se registraron 67 demoras que afectan a unos 7472 pasajeros y 25 adelantamientos que involucran a otros 3100, lo que eleva a 94 el número total de vuelos impactados y a alrededor de 11.000 pasajeros alcanzados por la medida. Todos los servicios afectados corresponden a rutas nacionales, precisan desde la empresa.

Las voces de los pasajeros

“Teníamos que salir a las 8 de la mañana hacia Tucumán con un vuelo de Aerolíneas Argentinas y lo cancelaron. Nos enteramos mientras hacíamos la fila para la asistencia. Soy paciente dialítico y no pude hacer la diálisis por la cancelación”, explicó Max, que viaja junto a su novia Valeria, que es ciega. Contó que, cuando el personal tomó conocimiento de su situación, recibió ayuda y pudo reprogramar el vuelo para las 11. Sobre el impacto del paro señaló: “Es la primera vez en muchos años que algo así nos afecta de esta manera”.

“Llegamos de España el domingo. Hicimos Iguazú y esta mañana íbamos a viajar desde Buenos Aires a Bariloche, pero nos suspendieron el vuelo y tenemos que llegar sí o sí, porque el viaje está encadenado: en dos días debemos tomar otro vuelo desde Bariloche hacia El Calafate y, si no, también lo perdemos”, contó Josefa Ruiz, que viaja junto a su familia.

Según relató, se enteraron de la cancelación la noche anterior, apenas algunas horas antes del horario previsto de salida, y hasta el momento no han recibido una solución concreta.

“Por ahora no nos dieron ninguna explicación ni alternativa. Estamos acá desde las siete de la mañana esperando, sin saber qué hacer. Perdemos los días en Bariloche y el objetivo ahora es llegar aunque sea para poder seguir a El Calafate”, explicó.

El itinerario incluía luego Ushuaia, adonde planeaban llegar en Nochebuena para pasar las fiestas con familiares. “Es la primera vez que nos pasa algo así en la Argentina. En España esto no suele pasar, no te anulan un vuelo con tan poco aviso. Fue un desastre”, sostuvo.

Desde primera hora, varios servicios se vieron alterados. Flybondi canceló el vuelo de las 8.10 con destino a Jujuy y el de las 8.40 rumbo a Bariloche. Y con el correr de las horas también se registraron otras reprogramaciones: la aerolínea de bandera postergó el vuelo a San Juan, originalmente programado para las 9.45, para las 11.30, y el servicio a Ushuaia de las 9.50 se reprogramó también para el mismo horario.

En el caso de Flybondi, además de las cancelaciones, se produjeron cambios en otros vuelos. El servicio a Ushuaia de las 10.40 se reprogramó para las 11.10; el vuelo a Mendoza, previsto para las 13.20, sale finalmente a las 14.05; mientras que el vuelo a Salta de las 12.10 se canceló. Desde JetSMART, en tanto, explicaron que se ajusta el itinerario “con cambios en algunos horarios”, aunque aclararon que no hay cancelaciones. Recomendaron a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos en la web de la compañía, dijeron desde la aerolínea.

El paro hoy es de 8 a 11 Ricardo Pristupluk

Flybondi advirtió, a través de un comunicado oficial difundido ayer, que como consecuencia de las medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) se vio obligada a modificar la programación tanto del miércoles 17 como del jueves 18 de diciembre.

Según detallaron, la readecuación implicó cancelar seis vuelos, reprogramar otros 69 y realizar cambios de aeropuerto, en un contexto que también puede generar demoras en el resto de los servicios. “Solo con esta adecuación de dos días de paro gremial se estará afectando a 13.000 pasajeros en el comienzo de la temporada de verano”, advirtieron desde la compañía, que además lamentó “las molestias ocasionadas por medidas de fuerza adoptadas sin considerar el impacto negativo que generan”, según señalaron en un comunicado.

Habrá más paros antes de fin de año Ricardo Pristupluk

En Aeroparque Jorge Newbery, en cambio, el panorama era distinto. Pasadas las 9.30, la operatoria se desarrolla con normalidad y, según las pantallas de partidas, todos los vuelos figuran en horario y despegan según lo previsto. Algunos pasajeros se acercaron a los mostradores para consultar si sus servicios podrían verse afectados más adelante, aunque el clima general es de calma. Desde la gerencia de los aeropuertos explican que en Aeroparque “es muy difícil precisar un número de pasajeros afectados, ya que algunas aerolíneas reprograman vuelos y otras directamente cancelan”, explicaron.

Cronograma de paros

Según el cronograma que publicó Atepsa, los paros continuarían el martes 23 de diciembre, antes de Nochebuena, cuando se verían afectados los despegues de la aviación con destino nacional entre las 19 y las 22, mientras que el sábado 27 sería la primera medida en la aviación con destino internacional, entre las 14 y las 17.

Finalmente, el lunes 29 de diciembre, antes de la llegada del fin de año, se verían afectados todos los despegues desde las 8 hasta las 11. En todos los casos quedarán exceptuadas únicamente las operaciones en situación de emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de Estado o de búsqueda y salvamento.

El gremio dice que las medidas de acción sindical son legítimas y responden a “la ausencia de diálogo, los incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.

En tanto, fuentes de EANA aseguran que los paros "persiguen un objetivo político”. “Cabe recordar que también durante las vacaciones de invierno pretendieron llevar a cabo medidas de fuerza y ahora intentan tomar de rehenes a los argentinos durante los últimos días del año”, apuntaron.

Según esas mismas fuentes, “la intencionalidad política y de hacer daño queda expuesta debido a que al inicio de estas medidas de acción gremial se encontraba en curso la ejecución del acuerdo paritario establecido oportunamente entre el gremio y la empresa, el cual finalizaba recién durante el mes de diciembre”. “Por consiguiente, esas acciones, al igual que las recientemente anunciadas, resultan ilegítimas, debido a que el argumento sindical del no cumplimiento es falso, ya que el acuerdo se cumplió según lo acordado”, cerraron.