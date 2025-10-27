Cambia el pronóstico: este será el día más frío de la semana, según el SMN

El ingreso de un frente de aire frío provocó un cambio abrupto en las temperaturas de los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con mínimas de hasta 7 grados -e incluso menos- en algunas zonas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este martes 27 de octubre será el día más frío de la semana y, probablemente, de todo el mes.

Luego de las tormentas que alcanzaron su punto más fuerte durante el temporal del viernes por la noche y la madrugada del sábado, los vientos provenientes del sur del país generaron este marcado descenso en las temperaturas. Según los especialistas, durante esta época es poco común tener gran amplitud térmica en una misma jornada.

Si bien el martes las mínimas serán las más bajas -con un arranque cercano a los 0 grados y máximas que se extenderán solo hasta los 14°C-, para este lunes, el SMN indicó que en la ciudad de Buenos Aires habrá lloviznas durante la mañana, mientras que la mínima comenzó en apenas 9 grados. De acuerdo con el parte, las probabilidades de lluvias durante el resto de la jornada alcanzan hasta un 40%, los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad será del 65 por ciento y la visibilidad será regular.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

A su vez, y según indicó el sitio especializado Meteored, las temperaturas tendrán registros mínimos de hasta 3°C por la mañana sobre el sudoeste bonaerense, y tardes muy frescas para octubre en todo el centro del país, con máximas de entre 11 y 18°C.

En el centro del país se prevén las térmicas más bajas entre el martes 29 y el miércoles 29, con temperaturas por debajo de los tres grados en amplios sectores de Buenos Aires y La Pampa que darán lugar a heladas poco frecuentes a esta altura del año.

Frente a las bajas temperaturas, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa recomienda a los ciudadanos:

Tomar abundante cantidad de líquido caliente.

Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.

Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.

Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.

Mantenerse informado por las autoridades.

El tiempo para la semana

A partir de este lunes también se espera un aumento marcado de la nubosidad en gran parte de la región central, Cuyo y las provincias del noroeste, con precipitaciones en forma de lluvias, lloviznas y chaparrones que se extenderán desde el sur de la provincia de Buenos Aires hacia La Pampa, Córdoba, las provincias cuyanas y parte del noroeste.

Sin embargo, el inusual frío no se extenderá más de la cuenta. Según los especialistas, las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente, fomentadas por la rotación de vientos al noroeste que se afianzarán a partir de la segunda mitad de la semana y bajo condiciones más estables de tiempo.