Hay alertas por lluvias y vientos para este lunes 27 de octubre: las provincias afectadas

Tras el temporal del fin de semana, que dejó acumulaciones de más de 100 milímetros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) producto de las tormentas, el tiempo en la provincia de Buenos Aires sufrirá un brusco cambio en las condiciones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 27 de octubre las máximas en la Ciudad y el conurbano bonaerense llegarán apenas a los 15 grados, lo que marca una gran diferencia con respecto a lo que fueron las últimas jornadas.

Por otro lado, rige una serie de alertas por lluvias y vientos fuertes en ocho provincias del país. Así, en Catamarca, Salta y Tucumán hay un aviso nivel amarillo por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 25 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

A su vez, en Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis hay un aviso por vientos del sur con velocidades de entre 40 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. En las zonas serranas, los vientos prevalecerán del sudeste, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El mapa de las alertas para este lunes. SMN

En línea con estos “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenerse informado por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

El tiempo en el AMBA

Después de las tormentas que alcanzaron su punto más fuerte durante el viernes por la noche y la madrugada del sábado, el ingreso de un frente frío proveniente del sur del país provocó el marcado descenso en las temperaturas. Según los especialistas, durante esta época es poco común tener gran amplitud térmica en una misma jornada.

Sin embargo, en la época primaveral sí es normal tener contrastes bien marcados de temperatura, al atravesar una transición de invierno a verano. Es por esto que también se producen las alteraciones en cuanto a lluvias e inestabilidad.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Para este lunes, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que en la ciudad de Buenos Aires habrá lloviznas durante la mañana, mientras que la mínima comenzó en apenas 9 grados. De acuerdo con el parte, las probabilidades de lluvias durante el resto de la jornada alcanzan hasta un 40%, los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad será del 65 por ciento y la visibilidad será regular.

Para después del mediodía, las condiciones se mantendrán de forma similar, con una temperatura que alcanzará la máxima pronosticada de 15 grados.

El martes, en tanto, las mínimas serán todavía más bajas. Con un arranque en 7 grados, las máximas se extenderán solo hasta los 14 grados, en lo que será uno de los días más fríos del mes.