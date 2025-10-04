LA NACION

Cambia por completo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires: tormentas intensas y fuerte descenso de temperatura

Se prevé un fin de semana lluvioso; se instala la inestabilidad en la franja central de país; pronóstico extendido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
El pronóstico para este sábado
El pronóstico para este sábado

El ingreso de humedad y la presencia de viento del sector norte, junto con un frente frío proveniente del Pacífico, engendrará tormentas en el centro del país y se extenderán hacia el este durante el fin de semana.

LN+: El clima en la Republica Argentina
LN+: El clima en la Republica Argentina

Según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada empezará nublado con viento moderado del noreste y mínima de 17ºC. Con el correr de las horas, el viento cálido contribuirá a un ascenso significativo de temperatura: se espera una máxima de 28ºC por la tarde.

Desde la noche, el tiempo comenzará a desmejorar con un cierre de 21ºC, que permitirá el desarrollo de tormentas durante la madrugada.

LN+: el clima en la region del AMBA
LN+: el clima en la region del AMBA

Cómo estará el domingo

Se espera por un amanecer inestable, con cielo cubierto y viento moderado desde el sur con ráfagas intermitentes. Durante la jornada se percibirá un descenso abrupto de la temperatura por la circulación de rachas desde el sudoeste. La mínima será de 13°C y la máxima de 17°C.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Dejó una ciudad sin luz tras impactar contra un poste y ahora su padre tuvo que pagar $74 millones
    1

    Dejó una ciudad sin luz tras impactar contra un poste y ahora su padre tuvo que pagar $74 millones

  2. Evangelio católico del día de hoy, viernes 3 de octubre
    2

    Evangelio católico del día de hoy, viernes 3 de octubre

  3. Qué se sabe del ascensor que se desplomó en Palermo
    3

    Qué se sabe del ascensor que se desplomó en Palermo

  4. Un especialista advirtió por qué es clave tomarse la presión y no desestimarla: "Es un enemigo silencioso"
    4

    Un especialista advirtió por qué es clave tomarse la presión y no desestimarla: “Es un enemigo silencioso”

Cargando banners ...