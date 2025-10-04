Cambia por completo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires: tormentas intensas y fuerte descenso de temperatura

Se prevé un fin de semana lluvioso; se instala la inestabilidad en la franja central de país; pronóstico extendido
- 1 minuto de lectura'
El ingreso de humedad y la presencia de viento del sector norte, junto con un frente frío proveniente del Pacífico, engendrará tormentas en el centro del país y se extenderán hacia el este durante el fin de semana.
Según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada empezará nublado con viento moderado del noreste y mínima de 17ºC. Con el correr de las horas, el viento cálido contribuirá a un ascenso significativo de temperatura: se espera una máxima de 28ºC por la tarde.
Desde la noche, el tiempo comenzará a desmejorar con un cierre de 21ºC, que permitirá el desarrollo de tormentas durante la madrugada.
Cómo estará el domingo
Se espera por un amanecer inestable, con cielo cubierto y viento moderado desde el sur con ráfagas intermitentes. Durante la jornada se percibirá un descenso abrupto de la temperatura por la circulación de rachas desde el sudoeste. La mínima será de 13°C y la máxima de 17°C.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Dejó una ciudad sin luz tras impactar contra un poste y ahora su padre tuvo que pagar $74 millones
- 2
Evangelio católico del día de hoy, viernes 3 de octubre
- 3
Qué se sabe del ascensor que se desplomó en Palermo
- 4
Un especialista advirtió por qué es clave tomarse la presión y no desestimarla: “Es un enemigo silencioso”