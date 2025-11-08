LA NACION

Cambio brusco de la temperatura en Buenos Aires: cómo estará el clima este sábado

Esta semana se vivieron días fríos, donde el termómetro marcó temperaturas cerca de los 12°; el organismo meteorológico prevé un fin de semana inestable en la ciudad y los alrededores

En esta época es poco común tener gran amplitud térmica en una misma jornada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por lluvias y tormentas en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que marcaron un brusco descenso de temperatura de cara al segundo fin de semana de noviembre.

El sábado iniciará con nubosidad, que se disipará con la salida del sol al mediodía aunque prevalecerá durante la tarde. El día se presentará con una temperatura máxima de 21°, mientras que la mínima rondará los 12°.

El brusco descenso en el termómetro se trata de una fenómeno que ocurre por el ingreso de un frente frío que proviene del sur del país, según explicaron los especialistas.

El sábado ingresará un frente frío durante la mañana
El sábado ingresará un frente frío durante la mañanaFabián Marelli

Cómo continuará el clima durante el fin de semana

El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, donde saldrá el sol pero también habrá nubosidad variable.

Según el SMN, durante toda la jornada será posible realizar actividades al aire libre en CABA, ya que están completamente descartadas las precipitaciones.

Recomendaciones ante un cambio brusco de temperatura

  • Tomar mucha agua durante todo el día.
  • Consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.
