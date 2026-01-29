Cada vez menos chicos: prevén una caída de la matrícula de la escuela primaria y plantean un desafío para mejorar la educación

La matrícula del nivel primario en la Argentina experimentará una caída del 27% para 2030, lo que equivale a 1,2 millones de estudiantes menos en comparación con 2023.

El informe “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado” de Argentinos por la Educación le puso número al fenómeno que hace tiempo afecta a los colegios. Los datos surgen a partir de las proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población (DNP) del Ministerio del Interior y de los datos de matrícula, secciones y cargos docentes del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación. Resaltan que la transición demográfica en curso exige una planificación de mediano plazo, con mecanismos de diálogo entre los distintos actores del sistema educativo para aprovechar la oportunidad que presenta.

Hoy, en promedio, cada 16 estudiantes hay un docente en el nivel primario argentino, una cifra que la coloca en una posición intermedia dentro de América Latina. Supera a Uruguay (15) y al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (14), pero está por debajo de México (24), Colombia (23), Ecuador (22) y Brasil (18).

Si las tendencias actuales se mantienen, para 2030 el país podría alcanzar un ratio de 12 alumnos por docente. Variará de acuerdo con las provincias. De mantenerse constante la cantidad de cargos docentes, las jurisdicciones con los ratios más bajos de alumnos por maestro serán Catamarca, la ciudad de Buenos Aires y La Pampa, con entre 7 y 8 estudiantes por cargo docente. Mientras que en el otro extremo estarán la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Misiones en el rango de 13 a 15 alumnos por docente.

El impacto de la baja matriculación, sin embargo, puede notarse en todas las provincias. De mantenerse los cargos docentes, en Buenos Aires, por ejemplo, pasarán de 21 alumnos por docente a 15, en Mendoza de 18 a 13; o en Tierra del Fuego de 14 a 9.

Promedio de alumnos por cargo docente Argentinos por la Educación

Una oportunidad

“La caída de la tasa de natalidad en la Argentina puede tener múltiples efectos, tanto negativos como positivos. En el sistema educativo, sin embargo, abre una oportunidad: sin aumentar el gasto total, es posible destinar más recursos por estudiante. La evidencia muestra que, si esos recursos se orientan a intervenciones basadas en evidencia, los niveles de aprendizaje pueden mejorar de manera considerable", planteó el economista Martín De Simone, coautor del informe que elaboró junto a María Sol Alzú y Martín Nistal.

La contracción de la matrícula abre la puerta a una revisión de la estructura de gasto y la organización escolar. El informe estima que, si se mantuvieran constantes los ratios actuales, en 2030 se requerirían 50.043 secciones (cursos) menos y reasignar 71.250 cargos docentes a nivel nacional. El valor equivalente estimado de esta reasignación de personal docente sería de $966.304 millones anuales, lo que representa aproximadamente el 15% del crédito vigente para la función Educación en 2025.

“El riesgo es que la inercia institucional y objetivos que no ponen el aprendizaje en el centro hagan que esta ventana de oportunidad se desperdicie. Este reporte busca justamente abrir la discusión sobre cómo aprovecharla a tiempo y de la mejor manera posible, antes de que se cierre”, advirtió De Simone.

“Es importante mencionar que los efectos serán bien diferenciados según se trate del sistema de gestión pública o el de gestión privada. En el primer caso, el presupuesto no está determinado por la demanda, sino por las partidas presupuestarias asignadas, mientras que en el segundo, la matrícula es la que determina los recursos disponibles y estarán frente a un desafío mayúsculo para poder solventar con menos alumnos una estructura que les quedará grande”, marcó Cecilia Adrogué, investigadora del Conicet y la Universidad de San Andrés y profesora de la Universidad Austral.

Hace tiempo ya que, por la baja natalidad, comenzaron los cierres de colegios privados. También sucede en las instituciones de gestión pública: el Ministerio de Educación porteño alertó a seis establecimientos en julio pasado por la falta de alumnos y dos podrían cerrar cursos.

La magnitud de la caída de la matrícula no será homogénea en todo el territorio nacional. En la provincia de Buenos Aires el impacto será mayor, con 510.433 alumnos menos (-30,5%). Le sigue la ciudad de Buenos Aires, con 92.540 estudiantes menos (-34,0%), y Santa Fe, con 87.770 menos (-24,5%).

Caída de la matrícula en el nivel primario (1º a 6º grado) entre 2023 y 2030, a partir de la proyección de la Dirección Nacional de Población Argentinos por la Educación

“Reducir la discusión de la caída de matrícula a ‘menos alumnos por aula es mejor’ es demasiado simplista: eso supone una relación lineal entre tamaño de clase y aprendizaje, cuando hay evidencia que muestra que hay heterogeneidades según el tamaño de las secciones y que menos no siempre es mejor. Los estudiantes aprenden tanto de sus docentes como de sus compañeros. El riesgo de empujar el sistema hacia aulas demasiado chicas es perder parte de ese aprendizaje entre pares", planteó Leyre Sáenz Guillén, magíster en economía y especialista en educación, y remarcó que es necesario llevar a la discusión políticas con mucha más evidencia de impacto para mejorar la calidad educativa.

Los autores proponen una serie de estrategias para aprovechar los recursos disponibles de manera eficiente y basada en evidencia: reorganización de secciones, reasignación del plantel docente hacia tutorías o programas que adapten la enseñanza al nivel de aprendizaje, la extensión de la jornada escolar y el fortalecimiento de programas de apoyo no académicos. También podrían reorientar parte de los recursos, de manera planificada, hacia materiales y recursos pedagógicos, infraestructura o evaluación y acompañamiento docente.

“Dos ejes suelen quedar soslayados al pensar cualquier cambio educativo: las respuestas de las familias y las reacciones de docentes y equipos escolares. Alinear transformaciones y generar sinergias entre madres, padres, adultos responsables y quienes trabajan en educación es clave para aprovechar plenamente esta ventana de oportunidad”, dijo Facundo Albornoz, profesor de las universidades de Nottingham y San Andrés.