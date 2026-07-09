Caminos y Sabores 2026: la feria abrió sus puertas para su 20° edición

Caminos y Sabores celebra este año su 20ª edición con una propuesta que, por primera vez, tiene lugar en BA Ferial, el nuevo centro de exposiciones y eventos de la ciudad. Desde este jueves y durante cuatro jornadas, los visitantes podrán recorrer distintos espacios dedicados a alimentos regionales, bebidas, artesanías y propuestas vinculadas con el turismo y las economías regionales.

Además de la mudanza al nuevo predio, la edición 2026 coincide con el fin de semana largo por el Día de la Independencia y el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias, una combinación que permite consolidar a la feria como una de las propuestas del receso para disfrutar en familia.

Entre cajas, carteles y aromas que empezaron a mezclarse, la feria atravesó las primeras horas de inicio. Salames, quesos y aceites de oliva, entre otros productos, le dieron color a los espacios.

Salames, quesos y aceites de oliva empiezan a dar color a los espacios Hernan Zenteno - La Nacion

“Es una doble celebración porque cumplimos 20 ediciones y además estrenamos la nueva casa de la feria”, dijo Diego Abdo, gerente de Marketing de Caminos y Sabores. Según explicó, el nuevo predio ofrece un recorrido más cómodo para el público, con mayor superficie al aire libre y un espacio integrado al entorno de la Costanera.

El ingreso al público comenzó a partir de las 12. Durante la previa, operarios terminaron de colocar carteles, acomodaron mercadería y ultimaron detalles en los pabellones.

La feria reúne a más de 500 emprendimientos provenientes de 18 provincias, entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza, Misiones, Salta y Santa Fe, con stands oficiales que ofrecen una gran variedad gastronómica, junto a los productores, artesanos y referentes gastronómicos.

Diego Abdo, gerente de Marketing de Caminos y Sabores Gentileza

“Es una feria cultural. La gente no solo viene a comprar o a probar productos; también conversa con quienes los elaboran, conoce cómo se producen y por qué cada región tiene sabores distintos”, resumió Abdo.

Cómo se prepararon los protagonistas

Entre quienes regresaron a la feria está Fabiana Ocaranza, de 62 años, productora marplatense del emprendimiento de alfajores Milagros del Cielo, que participa en esta feria desde hace aproximadamente una década. Para esta edición preparó una propuesta pensada para los más chicos: “Los Guardianes del Alfajor”, una experiencia con personajes coleccionables y actividades que comenzará el viernes a partir de las 10.

“La pasión de Caminos y Sabores siempre se siente. Lo más lindo es encontrarse con productores de todo el país y que la gente pueda descubrir todo lo que se hace en la Argentina”, contó, mientras terminaba de preparar su stand. Sobre el cambio de sede, destacó que el nuevo predio ofrece más espacio y mayor comodidad para el armado de los puestos.

Fabiana Ocaranza, una productora marplatense de 62 años participa en esta feria desde hace aproximadamente una década Hernan Zenteno - La Nacion

En otro sector del predio, Mariano Ángel Sorroche vive una experiencia distinta. Es su primera participación en la feria con El Cosito del Mate, un accesorio desarrollado durante siete años en Tandil que, según explicó, permite que la yerba y el sabor se conserven durante más tiempo. “Es nuestro primer evento grande y creemos que el lugar está muy bien organizado. Tenemos muchas expectativas de que la gente venga a conocer el producto”, dijo.

Qué hay en la edición 2026

Como es habitual, la feria está organizada en caminos temáticos, que este año serán nueve: Federal, De los Dulces, De las Picadas, De los Frutos de la Tierra, De las Infusiones, De los Aceites y Aderezos, De las Bebidas, Del Turismo y la Tradición, y De tu Cocina.

La feria reúne a más de 500 emprendimientos provenientes de 18 provincias Hernan Zenteno - La Nacion

La programación incluye a más de 50 propuestas gastronómicas, degustaciones, catas, la primera Jornada de Jóvenes Gastronómicos, el concurso Experiencias del Sabor y una nueva edición de la Copa Alfajor Argentino.

Además, 40 cocineros invitados participan de las preparaciones en vivo bajo el concepto El Gran Banquete Argentino, como parte de la celebración por las 20 ediciones. Germán Martitegui, Felicitas Pizarro, Dante Liporace, Santiago Giorgini y Martín Molteni son algunos de los referentes que estarán presentes.

Cuándo, dónde y valores

Caminos y Sabores se realiza desde este jueves 9 al domingo 12 de julio, de 12 a 20, en el BA Ferial, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 1221, en la Costanera Norte.

Cuenta con un servicio gratuito de transporte en Plaza Italia (Suc. Banco Nación, Santa Fe 4162), con salidas desde las 11.30 hasta las 20.30. Como otra opción, el predio cuenta con estacionamiento propio, así como también parking gratuito sobre la avenida Rafael Obligado.

Hay productores, emprendedores y productos regionales Soledad Aznarez

La entrada general tiene un valor de $20.000. En cambio, jubilados y personas mayores de 65 años pueden ingresar por $7000, presentando su DNI en boletería.

La admisión es gratuita para menores de 16 años que estén acompañados por un adulto y personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Los estudiantes y docentes de carreras de gastronomía, hotelería, turismo y disciplinas afines pueden ingresar sin cargo el jueves 9 y el viernes 10 de julio, presentando constancia, libreta o certificación emitida por la institución educativa.