La economía creció 1,1% en septiembre y estiman que cayó en recesión técnica . Pese al repunte mensual, en el tercer trimestre la actividad retrocedió 1,8%, según cálculos de economistas a partir del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el Indec. 10 de los 15 sectores que releva el organismo registraron bajas. El crecimiento de los primeros 9 meses del año se redujo a 1%, frente al 2,2% que se registraba al cierre del primer semestre.

Pese al repunte mensual, en el tercer trimestre la actividad retrocedió 1,8%, según cálculos de economistas a partir del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el Indec. 10 de los 15 sectores que releva el organismo registraron bajas. El crecimiento de los primeros 9 meses del año se redujo a 1%, frente al 2,2% que se registraba al cierre del primer semestre. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA canceló el homenaje a Santucho . La decana Ana Arias convocó a una sesión extraordinaria ante la polémica por el reconocimiento al líder guerrillero. La votación salió 15 a 1 contra la iniciativa original. En lugar del acto previsto para el 10 de diciembre, el Consejo Directivo convocó a una jornada académica de reflexión y debate sobre las décadas de los 60 y 70.

La decana Ana Arias convocó a una sesión extraordinaria ante la polémica por el reconocimiento al líder guerrillero. La votación salió 15 a 1 contra la iniciativa original. En lugar del acto previsto para el 10 de diciembre, el Consejo Directivo convocó a una jornada académica de reflexión y debate sobre las décadas de los 60 y 70. Diego Santilli presenta su primer informe de gestión en el Senado . El jefe de Gabinete expone a las 15 en la Cámara Alta por primera vez desde que asumió el cargo. Deberá responder más de 1200 preguntas que le enviaron los distintos bloques. La presentación tendrá como eje principal el rumbo económico de la gestión; también incluirá respuestas sobre políticas sociales, discapacidad y denuncias por presunta corrupción.

El jefe de Gabinete expone a las 15 en la Cámara Alta por primera vez desde que asumió el cargo. Deberá responder más de 1200 preguntas que le enviaron los distintos bloques. La presentación tendrá como eje principal el rumbo económico de la gestión; también incluirá respuestas sobre políticas sociales, discapacidad y denuncias por presunta corrupción. Lula retira definitivamente a su embajador en Buenos Aires y aumenta la tensión entre ambos países . El Gobierno brasileño decidió que la misión del embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, está concluida. Además, en un contexto de tensión creciente, el Gobierno de Brasil resolvió no invitar a Milei a la cuarta asunción de Lula, que será el 5 de enero, pero la lista de invitados argentinos podría incluir a Mauricio Macri y a Victoria Villarruel.

El Gobierno brasileño decidió que la misión del embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, está concluida. Además, en un contexto de tensión creciente, el Gobierno de Brasil resolvió no invitar a Milei a la cuarta asunción de Lula, que será el 5 de enero, pero la lista de invitados argentinos podría incluir a Mauricio Macri y a Victoria Villarruel. Boca se prepara para enfrentar a Independiente Rivadavia por octavos de final del Clausura. El técnico xeneize incluyó a todos sus habituales titulares en la lista de convocados, a pesar del desgaste físico que atravesaron el sábado en Colombia en la final de la Sudamericana. El partido es esta noche desde las 21 en La Bombonera. El ganador enfrentará a Gimnasia en cuartos de final.

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