Cantos antisemitas en el viaje de egresados: acusaron al padre responsable de hacerle bullying a los alumnos de la ORT

El escándalo por el video en el que un grupo de alumnos del colegio Humanos entona un cántico antisemita durante su viaje de egresados, compartido con estudiantes de la ORT, continúa su escalada. Tras la intervención de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la denuncia del Gobierno contra la agencia de viajes Baxtter y sus coordinadores, ahora una madre de un alumno de la ORT rompió el silencio y acusó al padre acompañante —que también aparece en las imágenes— de “hacer bullying” a los chicos.

“Como dice mi hijo, era bastante ‘gede’. Los bulleaba. Mi hijo me contaba que en los hoteles había espacios comunes y, si los chicos estaban viendo un partido, ellos querían cambiarlo. Los chicos lo manejaban bien: o se quedaban ellos o se iban”, relató Marisa este martes en diálogo con Radio Mitre.

En el video —grabado el 10 de septiembre y viralizado el último fin de semana— se ve al coordinador de Baxtter y al padre arengando a los jóvenes a cantar. “Hoy quemamos judíos”, se escucha a los adolescentes a bordo del micro de dos pisos.

Los cantos antisemitas de egresados contra alumnos de la ORT

“No me sorprendió que este padre participara. Mi hijo ya me había contado que se comportaba como un adolescente, que era un bully. Cuando se sentían acosados, los chicos simplemente se daban vuelta y se iban”, agregó Marisa, y siguió: “Sí me hiela la sangre escuchar a chicos de la edad de mi hijo repetir —por ignorancia o por copiar un discurso de odio— algo tan grave que ocurrió hace apenas 80 años y hace dos años (en alusión al ataque del grupo terrorista Hamas en Israel”.

La mujer también contó que, para evitar incidentes, le pidió a su hijo que se quitara la estrella de David, uno de los principales símbolos del judaísmo, durante lo que restaba del viaje a Bariloche.

“En el aeropuerto ya habían tenido roces, pero los chicos se contuvieron. Todos los días hubo rosca e intenciones de pelear, y al final se decidió que viajaran en un micro aparte. La empresa había dicho que, si había inconducta de un chico, se volvía, pero eso nunca pasó: terminaron compartiendo todo el viaje en Bariloche”, relató.

Y detalló: “Les tiraron agua y les dijeron que a los judíos no había que pedirles permiso. El bitajón (una persona de la colectividad designada para cuidar y acompañar a los estudiantes) llegó e hizo la denuncia en la DAIA. Aislaron a este chico en el último piso para que no se crucen".

“Vivimos esta situación en donde los chicos tienen que estar con más cuidado, es horrible, más con todo lo que está pasando en Medio Oriente, el antisemitismo está a flor de piel. Espero que esto sirva para que puedan aprender y saber de historia, no está bueno el odio. Que por lo menos les aplique la doctrina Rafecas, que hagan un curso”, pidió la mujer.

Por su parte, la escuela Humanos emitió un comunicado el lunes en el que repudió el accionar de los alumnos y del padre responsable y aseguró que “tomarán medidas” enmarcadas en el compromiso con los valores de la institución. Además, también remarcaron que ya se comunicaron con la DAIA para “emprender un trabajo de capacitación y revisión”.