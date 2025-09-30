Qué se sabe del triple crimen en Florencio Varela este martes 30 de septiembre

Nota con información de “Pequeño J”

Dejaron un sobre con una nota manuscrita en su interior con información del presunto autor intelectual del triple crimen en una comisaría de Barracas. Según informó LN+, contendría precisiones sobre el paradero del traficante peruano quién continúa prófugo. Además, delataría la ubicación de otro narco integrante de la banda del “Pequeño J”.

Los 4 prófugos de la justicia

La policía busca a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el apodo “Pequeño J” y sindicado como el autor intelectual de la tortura y asesinato de las chicas y a Matías Agustín Ozorio, un joven argentino de 28 años sospechado de ser su ladero. Sobre ambos pesa una orden de captura nacional e internacional.

Triple crimen: la situacion de los detenidos y profugos

El “Rengo Nico” es otro de los sospechosos buscados. Los investigadores sospechan que él también estuvo en la casa de Florencia Verla donde torturaron y mataron a Brenda, Morena y Lara. Según informó LN+, sería un narco con vínculo con una de las tres chicas asesinadas. Asimismo, la policía busca a un prófugo más cuya identidad aún no logró establecer.

Continúan las indagatorias

El fiscal a cargo del caso, Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza tomará declaratoria de modo presencial este martes a Lázaro Víctor Sotacuro y a su sobrina Florencia Ibáñez.

Nuevas indagatorias

Tras el hallazgo de los cadáveres, el sospechoso se fugó hacia Bolivia y se escondió en un hostal de la ciudad fronteriza de Villazón. Allí fue capturado días después por la policía local, en coordinación con fuerzas argentinas. Los otros cincos detenido se negaron a declarar.

7 detenidos

Florencia Ibáñez, sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, se convirtió en la séptima persona detenida por su presunta vinculación con los homicidios de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. Mientras salía de los estudios de televisión de A24 el lunes, en el barrio porteño de Palermo, Ibáñez fue interceptada tanto por efectivos de la Policía de la Ciudad y Bonaerense junto a agentes de la DDI de La Matanza.

Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro

Se cree que la joven ofreció soporte logístico a su tío, quién habría participado en el traslado de las víctimas hasta la vivienda en Florencio Varela donde fueron ejecutadas. Fue registrado por una cámara de seguridad arriba de una Volkswagen Fox blanca durante la noche del crimen.

El sábado, Ariel Giménez, un joven de 29 años acusado de cavar un pozo y haber enterrado los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio donde, finalmente, fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar, y otra encargada de limpiar la escena del crimen. Ellos son Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra. Se negaron a declarar.

Triple crimen en Florencio Varela

Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple asesinato en Florencia Varela. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Las chicas fueron vistas por última vez el viernes pasado

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y ya dejó un saldo de 7 detenidos. Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano prófugo alias “Pequeño Jota” en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices. Otra versión sobre el móvil de la masacre, que surgió entre los allegados a las víctimas, indicaba que una de las jóvenes se habría apoderado de un kilo de cocaína y US$70.000 del mencionado narco peruano.