Carnaval 2026 en Buenos Aires: cortes, horarios y la agenda de comparsas y shows

Ya es posible conocer las fechas y horarios de los corsos en la ciudad de Buenos Aires por los festejos de Carnaval. Se trata de una celebración tradicional de la Capital Federal donde predominan las murgas, la música y la alegría en los distintos barrios porteños. En ese sentido, surge la duda sobre cuándo son y cómo es la agenda para celebrar esta festividad. También muchos toman en cuenta los cortes de calle que se dan durante estas fechas para evitar embotellamientos.

Desde el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires informaron que, como parte de la política de reestructuración del carnaval porteño que se lleva a cabo hace unos tres años, este año habrá “menos días de celebraciones, nuevas franjas horarias más reducidas y menos cortes de calles”. El objetivo de esta medida es “generar un circuito que, respetando la tradición cultural de los festejos, permita disfrutar de la fiesta sin afectar la movilidad y la vida cotidiana de la ciudad”.

En 2026, habrá menos cortes de calle y franjas horarias permitidas para los corsos en el Carnaval de Buenos Aires Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Por otra parte, también se anunció que por segundo año consecutivo el carnaval porteño tendrá su gran fiesta de cierre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en el sur de la Ciudad. “Como en 2025, las murgas barriales y grandes referentes de la música popular serán protagonistas de dos noches de desfile y música en un espacio amplio, con acceso seguro y mejores condiciones”, detalló el ministerio de Cultura en un comunicado.

El cronograma y horarios del Carnaval 2026 de Buenos Aires

Este año se reducen los días de festejo a diez, que comenzarán este sábado 7 de febrero. Esta decisión tiene la intención de concentrar la mayor actividad en el fin de semana largo de Carnaval, que se da entre el 14 y el 17 de febrero.

Por otra parte, regirá una nueva franja horaria por la cual los corsos empezarán más temprano a partir de las 18. En tanto, la finalización será una hora antes los sábados y domingos respecto al año pasado, donde la actividad se extendía hasta las 02:00.

Todos los cortes de calle por el Carnaval 2026 en Buenos Aires

Este año solo habrá cuatro cortes en avenidas importantes de la ciudad por los corsos Archivo

Según detalló el gobierno porteño, los cortes de avenidas pasan de diez en 2025 a cuatro este año, lo que implica una reducción del 60% de cortes en arterias principales. Para ello, se determinó sumar este año actividad en espacios cerrados, como clubes de barrio y polideportivos.

Por otra parte, este año serán 19 los corsos (distribuidos en la ciudad en calles, más plazas y polideportivos), contra 32 que hubo en 2023. Y como máximo habrá cuatro corsos simultáneamente en la calle frente a los 20 que se permitían en 2023.

Estos serán los principales cortes de calles durante el Carnaval 2026 de Buenos Aires:

Boedo : Av. Boedo entre Independencia y San Juan.

: Av. Boedo entre Independencia y San Juan. Villa Pueyrredón : Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y Av. Mosconi entre Zamudio y Condarco.

: Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y Av. Mosconi entre Zamudio y Condarco. La Boca : Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla.

: Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla. Mataderos : Av. Alberdi entre Araujo y Guardia.

: Av. Alberdi entre Araujo y Guardia. Pompeya : Av. La Plata al 2400.

: Av. La Plata al 2400. Villa Urquiza : Av. Triunvirato entre Monroe y Olázabal.

: Av. Triunvirato entre Monroe y Olázabal. Paternal: Av. Elcano y Ávalos.

La agenda completa del Carnaval 2026 en Buenos Aires

Todo lo que hay que saber sobre los corsos y murgas de la ciudad de Buenos Aires en Carnaval 2026 GCBA

A continuación, la programación completa de los corsos del Carnaval 2026 porteño, con sus respectivos cortes de calle y horarios: