Carnaval 2026 en Buenos Aires: cortes, horarios y la agenda de comparsas y shows
El cierre del Carnaval porteño vuelve al Autódromo y este año se celebrará con menos cortes de calles y con menos días de festejo
Ya es posible conocer las fechas y horarios de los corsos en la ciudad de Buenos Aires por los festejos de Carnaval. Se trata de una celebración tradicional de la Capital Federal donde predominan las murgas, la música y la alegría en los distintos barrios porteños. En ese sentido, surge la duda sobre cuándo son y cómo es la agenda para celebrar esta festividad. También muchos toman en cuenta los cortes de calle que se dan durante estas fechas para evitar embotellamientos.
Desde el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires informaron que, como parte de la política de reestructuración del carnaval porteño que se lleva a cabo hace unos tres años, este año habrá “menos días de celebraciones, nuevas franjas horarias más reducidas y menos cortes de calles”. El objetivo de esta medida es “generar un circuito que, respetando la tradición cultural de los festejos, permita disfrutar de la fiesta sin afectar la movilidad y la vida cotidiana de la ciudad”.
Por otra parte, también se anunció que por segundo año consecutivo el carnaval porteño tendrá su gran fiesta de cierre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en el sur de la Ciudad. “Como en 2025, las murgas barriales y grandes referentes de la música popular serán protagonistas de dos noches de desfile y música en un espacio amplio, con acceso seguro y mejores condiciones”, detalló el ministerio de Cultura en un comunicado.
El cronograma y horarios del Carnaval 2026 de Buenos Aires
Este año se reducen los días de festejo a diez, que comenzarán este sábado 7 de febrero. Esta decisión tiene la intención de concentrar la mayor actividad en el fin de semana largo de Carnaval, que se da entre el 14 y el 17 de febrero.
Por otra parte, regirá una nueva franja horaria por la cual los corsos empezarán más temprano a partir de las 18. En tanto, la finalización será una hora antes los sábados y domingos respecto al año pasado, donde la actividad se extendía hasta las 02:00.
Todos los cortes de calle por el Carnaval 2026 en Buenos Aires
Según detalló el gobierno porteño, los cortes de avenidas pasan de diez en 2025 a cuatro este año, lo que implica una reducción del 60% de cortes en arterias principales. Para ello, se determinó sumar este año actividad en espacios cerrados, como clubes de barrio y polideportivos.
Por otra parte, este año serán 19 los corsos (distribuidos en la ciudad en calles, más plazas y polideportivos), contra 32 que hubo en 2023. Y como máximo habrá cuatro corsos simultáneamente en la calle frente a los 20 que se permitían en 2023.
Estos serán los principales cortes de calles durante el Carnaval 2026 de Buenos Aires:
- Boedo: Av. Boedo entre Independencia y San Juan.
- Villa Pueyrredón: Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y Av. Mosconi entre Zamudio y Condarco.
- La Boca: Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla.
- Mataderos: Av. Alberdi entre Araujo y Guardia.
- Pompeya: Av. La Plata al 2400.
- Villa Urquiza: Av. Triunvirato entre Monroe y Olázabal.
- Paternal: Av. Elcano y Ávalos.
La agenda completa del Carnaval 2026 en Buenos Aires
A continuación, la programación completa de los corsos del Carnaval 2026 porteño, con sus respectivos cortes de calle y horarios:
|<b>Día y horario</b>
|<b>Barrio / Sede</b>
|<b>Ubicación</b>
Sábado 7 de febrero (de 18 a 01)
Boedo
Av. Boedo entre Independencia y San Juan
Villa Pueyrredón
Av. Mosconi (Bolivia a Terrada / Zamudio a Condarco)
Colegiales
Polideportivo Colegiales, Freire 120
Flores / Caballito
Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Álvarez
La Boca
Palos al 400 y 500 (hasta Casa Amarilla)
Mataderos
Av. Alberdi entre Araujo y Guardia
Paternal
Plaza Sáenz Peña, Av. Juan B. Justo y Boyacá
Saavedra
Parque Saavedra y Parque Sarmiento
San Telmo
Anfiteatro Parque Lezama
Villa Devoto
Plaza Richeri, Av. Beiró
Villa Lugano
Club Torino, Zuviría 4659
Domingo 8 de febrero (de 18 a 00)
Mismas ubicaciones que el sábado 7
Sábado 14 (de 18 a 00)
Boedo / Pompeya
Av. Boedo / Av. La Plata al 2400
Villa Pueyrredón / Urquiza
Av. Mosconi / Av. Triunvirato
Varios Parques
Colegiales, Plaza Irlanda, La Boca, Liniers (Plaza Sarmiento)
Varios Parques
Mataderos, Palermo (Plaza Unidad Lat.), P. Chacabuco
Varios Parques
Saavedra (2 sedes), San Telmo, V. Devoto
V. Lugano / V. Real
Pza. Unidad Nac., Club Torino / Plaza Las Toscaneras
Domingo 15 de febrero (de 18 a 00)
Autódromo
Av. Coronel Roca 6902
Resto de sedes
Mismas que el sábado 14 (excepto La Boca y V. Real)
Lunes 16 de febrero (de 18 a 01)
Autódromo / Boedo
Av. Roca / Av. Boedo
Pompeya / V. Pueyrredón
Av. La Plata / Av. Mosconi
Villa Urquiza / Devoto
Av. Triunvirato / Plaza Richeri
Varios Parques
Colegiales, San Telmo, Palermo, P. Chacabuco, Saavedra
Varios Parques
Villa Real, V. Lugano (2 sedes), La Boca, Plaza Irlanda
Otros
Liniers (Pza. Sarmiento), V. del Parque, Mataderos
Martes 17 de febrero (de 18 a 01)
Boedo / Pompeya
Av. Boedo / Av. La Plata al 2400
Saavedra / Pueyrredón
Parque Sarmiento / Av. Mosconi
V. Urquiza / Devoto
Av. Triunvirato / Plaza Richeri
Otros Parques
Colegiales, Plaza Irlanda, La Boca, Mataderos, Palermo
Otros Parques
P. Chacabuco, Saavedra (Parque), San Telmo, V. Lugano, V. Real
Sábado 21 (de 18 a 01)
Pompeya / Pueyrredón
Av. La Plata / Av. Mosconi
Villa Urquiza / Boedo
Av. Triunvirato / Playón San Lorenzo
Varios Parques
Agronomía (Pza. M. Rodríguez), Colegiales, Plaza Irlanda
Varios Parques
La Boca, Liniers (Pza. S. Cabral), Palermo, P. Chacabuco
Varios Parques
San Telmo, Villa Devoto
Domingo 22 de febrero (de 18 a 00)
Mismas ubicaciones que el sábado 21
Sábado 28 de febrero (de 18 a 01)
Pompeya / Urquiza
Av. La Plata / Av. Triunvirato
Paternal / Boedo
Av. Elcano y Ávalos / Playón San Lorenzo
Plazas
Plaza Irlanda, Plaza Unidad Latinoamericana
Domingo 1° de marzo (de 18 a 00)
Mismas ubicaciones que el sábado 28
