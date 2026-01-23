Carnaval 2026 en Corrientes: precios, horarios y la agenda completa
Este año habrá un total de diez noches de desfiles y espectáculos en el Corsódromo Nolo Alías de la Capital Nacional del Carnaval; ¿cuál es el calendario confirmado?
- 3 minutos de lectura'
Ya se palpita el Carnaval de Corrientes 2026, que se lleva a cabo entre el 31 de enero y el 28 de febrero. Se trata de uno de los eventos más importantes de la provincia en el año, hasta el punto de que la ciudad de Corrientes es considerada la Capital Nacional del Carnaval. Por diez noches, el Corsódromo Nolo Alías se llena de música y alegría, mientras las diferentes comparsas desfilan entre la multitud con sus trajes coloridos y llenos de plumas.
Además de los desfiles principales, la programación incluye shows especiales de comparsas en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, el tradicional Duelo de Baterías y la Elección de Embajadores del Carnaval, eventos que conforman una propuesta cultural, artística y turística, que atrae a miles de visitantes de todo el país y de la región.
Los precios de las entradas del Carnaval de Corrientes 2026
Según el sitio Norte Ticket ―que se encarga de la venta de las entradas del Carnaval de Corrientes―, estos son los precios para la noche de apertura del sábado 31 de enero y el cierre del sábado 28 de febrero:
|<b>Sector</b>
|<b>Acceso</b>
|<b>Apertura (31 de Enero)</b>
|<b>Cierre (28 de Febrero)</b>
Palco Vip Aeropuerto
Aeropuerto
$40.000
$40.000
Palco Vip Perichón
Perichón
$40.000
$40.000
Dorada 14A / 14B
-
$30.000
$45.000
Dorada 16C / 16D
Sin nieve
$30.000
$45.000
Tribuna Mostachos
Perichón
$24.000
$24.000
Palco Aeropuerto 1
Aeropuerto
$23.000
$30.000
Palco Perichón A
Perichón
$23.000
$30.000
Tribuna 11
Aeropuerto
$20.000
$35.000
Tribuna 12
Perichón
$20.000
$35.000
Tribuna 7 / 8 / 9 / 10
Mixto
$15.000
$25.000
Tribuna 4 / 5 / 6
Mixto
$13.000
$25.000
Tribuna 2
Perichón
$7.500
$15.000
Cabe aclarar que, cuanto más cerca del cierre del evento, los precios de los tickets son más elevados. Además, hay que tomar en cuenta que estos son los valores base a los cuales hay que sumarle un recargo por el servicio de la ticketera.
Las tribunas pares tienen ingreso por Perichón y las impares por Aeropuerto. Todo el que ocupe una butaca numerada paga entrada, excepto los menores de 6 años.
Cómo comprar las entradas del Carnaval de Corrientes 2026
Se pueden comprar las entradas de forma online y también presencialmente. En este último caso, solo hace falta acercarse de 13 a 21 al Centenario Shopping. Cabe aclarar que solo se acepta efectivo como medio de pago.
En tanto, se pueden adquirir a través de la página Norte Ticket. A continuación, los pasos para conseguir los tickets:
Ingresar a Norte Ticket
Dirigirse a su sitio oficial y elegir el evento “Carnaval Provincial de Corrientes 2026″.
Elegir las entradas
Seleccionar el sector o butaca a la que se quiere ir y la cantidad de entradas; completar datos del titular y asistentes.
Comprar los tickets
Revisar las entradas y aceptar términos y condiciones antes de pagar. Están habilitadas las compras con tarjetas Visa, Mastercard, NaranjaX, AMEX, Cabal o MercadoPago.
Una vez concluida la adquisición, se recibe un email con entradas digitales, a las que también se puede acceder a través de la app NorteTicket Wallet.
Los horarios del Carnaval de Corrientes 2026
Los desfiles principales del Carnaval de Corrientes 2026 en el Corsódromo Nolo Alías comienzan típicamente en la noche, con actividades previas desde las 20 y los desfiles principales alrededor de las 22.
Las puertas del corsódromo abren temprano para permitir el ingreso y disfrutar de shows de apertura, con horarios flexibles según el clima y la organización oficial. Se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras, especialmente en el fin de semana largo por Carnaval. No se permite entrar con nieves, bebidas ni comidas.
La agenda completa del Carnaval de Corrientes 2026
Estas son todas las actividades que habrá en la duración del Carnaval de Corrientes, que incluye también los Shows de Comparsas y los Duelos de Baterías:
|<b>Evento</b>
|<b>Fecha</b>
|<b>Lugar</b>
Desfile
Sábado 31 de Enero
Corsódromo
Show Comparsas
Miércoles 4 de Febrero
Anfiteatro
Desfile
Viernes 6 de Febrero
Corsódromo
Desfile
Sábado 7 de Febrero
Corsódromo
Show Comparsas
Domingo 8 de Febrero
Anfiteatro
Show Comparsas
Miércoles 11 de Febrero
Anfiteatro
Desfile
Sábado 14 de Febrero
Corsódromo
Desfile
Domingo 15 de Febrero
Corsódromo
Desfile
Lunes 16 de Febrero
Corsódromo
Desfile
Viernes 20 de Febrero
Corsódromo
Desfile
Sábado 21 de Febrero
Corsódromo
Duelo de Baterías
Domingo 22 de Febrero
Camba Cuá
Elección Embajadores
Jueves 26 de Febrero
A Confirmar
Desfile
Viernes 27 de Febrero
Corsódromo
Desfile
Sábado 28 de Febrero
Corsódromo
- 1
Encontraron un lobo marino deambulando por las calles de un exclusivo barrio privado de la costa argentina
- 2
Este es el nuevo colectivo que une el sur de la ciudad con el norte: cómo es el recorrido y qué barrios conecta
- 3
Cuáles son los síntomas de E. coli y cuánto duran
- 4
“El Elefante Blanco de Chapadmalal”: el complejo que fue clave en el turismo y que hoy está en franco deterioro