Carnaval 2026 en Corrientes: precios, horarios y la agenda completa

Ya se palpita el Carnaval de Corrientes 2026, que se lleva a cabo entre el 31 de enero y el 28 de febrero. Se trata de uno de los eventos más importantes de la provincia en el año, hasta el punto de que la ciudad de Corrientes es considerada la Capital Nacional del Carnaval. Por diez noches, el Corsódromo Nolo Alías se llena de música y alegría, mientras las diferentes comparsas desfilan entre la multitud con sus trajes coloridos y llenos de plumas.

Carnaval de Corrientes

Además de los desfiles principales, la programación incluye shows especiales de comparsas en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, el tradicional Duelo de Baterías y la Elección de Embajadores del Carnaval, eventos que conforman una propuesta cultural, artística y turística, que atrae a miles de visitantes de todo el país y de la región.

Los precios de las entradas del Carnaval de Corrientes 2026

Según el sitio Norte Ticket ―que se encarga de la venta de las entradas del Carnaval de Corrientes―, estos son los precios para la noche de apertura del sábado 31 de enero y el cierre del sábado 28 de febrero:

<b>Sector</b> <b>Acceso</b> <b>Apertura (31 de Enero)</b> <b>Cierre (28 de Febrero)</b> Palco Vip Aeropuerto Aeropuerto $40.000 $40.000 Palco Vip Perichón Perichón $40.000 $40.000 Dorada 14A / 14B - $30.000 $45.000 Dorada 16C / 16D Sin nieve $30.000 $45.000 Tribuna Mostachos Perichón $24.000 $24.000 Palco Aeropuerto 1 Aeropuerto $23.000 $30.000 Palco Perichón A Perichón $23.000 $30.000 Tribuna 11 Aeropuerto $20.000 $35.000 Tribuna 12 Perichón $20.000 $35.000 Tribuna 7 / 8 / 9 / 10 Mixto $15.000 $25.000 Tribuna 4 / 5 / 6 Mixto $13.000 $25.000 Tribuna 2 Perichón $7.500 $15.000

Los distintos sectores del Corsódromo Nolo Alías para el Carnaval de Corrientes 2026 Norte Ticket

Cabe aclarar que, cuanto más cerca del cierre del evento, los precios de los tickets son más elevados. Además, hay que tomar en cuenta que estos son los valores base a los cuales hay que sumarle un recargo por el servicio de la ticketera.

Las tribunas pares tienen ingreso por Perichón y las impares por Aeropuerto. Todo el que ocupe una butaca numerada paga entrada, excepto los menores de 6 años.

Este año, el Carnaval son 10 noches entre el 31 de enero y el 28 de febrero Instagram

Cómo comprar las entradas del Carnaval de Corrientes 2026

Se pueden comprar las entradas de forma online y también presencialmente. En este último caso, solo hace falta acercarse de 13 a 21 al Centenario Shopping. Cabe aclarar que solo se acepta efectivo como medio de pago.

En tanto, se pueden adquirir a través de la página Norte Ticket. A continuación, los pasos para conseguir los tickets:

1 Ingresar a Norte Ticket

Dirigirse a su sitio oficial y elegir el evento “Carnaval Provincial de Corrientes 2026″.

2 Elegir las entradas

Seleccionar el sector o butaca a la que se quiere ir y la cantidad de entradas; completar datos del titular y asistentes.

3 Comprar los tickets

Revisar las entradas y aceptar términos y condiciones antes de pagar. Están habilitadas las compras con tarjetas Visa, Mastercard, NaranjaX, AMEX, Cabal o MercadoPago.

​Una vez concluida la adquisición, se recibe un email con entradas digitales, a las que también se puede acceder a través de la app NorteTicket Wallet.

Los horarios del Carnaval de Corrientes 2026

Los desfiles en el Carnaval de Corrientes arrancan a las 22 Gentileza Fabián Uset

Los desfiles principales del Carnaval de Corrientes 2026 en el Corsódromo Nolo Alías comienzan típicamente en la noche, con actividades previas desde las 20 y los desfiles principales alrededor de las 22.

Las puertas del corsódromo abren temprano para permitir el ingreso y disfrutar de shows de apertura, con horarios flexibles según el clima y la organización oficial. Se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras, especialmente en el fin de semana largo por Carnaval. No se permite entrar con nieves, bebidas ni comidas.

La agenda completa del Carnaval de Corrientes 2026

Estas son todas las actividades que habrá en la duración del Carnaval de Corrientes, que incluye también los Shows de Comparsas y los Duelos de Baterías:

<b>Evento</b> <b>Fecha</b> <b>Lugar</b> Desfile Sábado 31 de Enero Corsódromo Show Comparsas Miércoles 4 de Febrero Anfiteatro Desfile Viernes 6 de Febrero Corsódromo Desfile Sábado 7 de Febrero Corsódromo Show Comparsas Domingo 8 de Febrero Anfiteatro Show Comparsas Miércoles 11 de Febrero Anfiteatro Desfile Sábado 14 de Febrero Corsódromo Desfile Domingo 15 de Febrero Corsódromo Desfile Lunes 16 de Febrero Corsódromo Desfile Viernes 20 de Febrero Corsódromo Desfile Sábado 21 de Febrero Corsódromo Duelo de Baterías Domingo 22 de Febrero Camba Cuá Elección Embajadores Jueves 26 de Febrero A Confirmar Desfile Viernes 27 de Febrero Corsódromo Desfile Sábado 28 de Febrero Corsódromo