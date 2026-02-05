Cuándo es Carnaval 2026 en la Argentina: estos son los días feriados

Febrero de 2026 trae consigo el primer fin de semana extralargo del año, una oportunidad esperada por muchos para planificar una escapada o disfrutar de las festividades locales. Este receso de cuatro días se debe al Carnaval, una celebración cuyas fechas varían anualmente en el calendario, lo que genera interrogantes sobre cuándo caerán los feriados este año.

¿Cuándo son los feriados de Carnaval 2026 en Argentina?

En febrero es el primer fin de semana largo del año por Carnaval, ideal para hacer una escapada Mara Sosti

Los feriados de Carnaval están pautados este año para el lunes 16 y martes 17 de febrero, según lo establece el calendario oficial de feriados que publica la Jefatura de Gabinete. Estas dos jornadas tienen carácter de feriados inamovibles, lo que garantiza un fin de semana extralargo de cuatro días, al sumarse al sábado 14 y domingo 15 de febrero.

¿Por qué se celebra Carnaval en la Argentina?

Se trata de una festividad de gran arraigo en la cultura argentina, conocida por sus celebraciones, murgas y desfiles. Históricamente, representa un período de fiesta y libertad previo al inicio de la Cuaresma, los 40 días de sobriedad y reflexión que anteceden a la Semana Santa y culminan con la celebración de la Pascua.

Si bien sus fechas varían cada año, su origen está relacionado con el calendario litúrgico católico, que define la Cuaresma en función de los ciclos lunares y, por ende, la Pascua.

El carnaval de Gualeguaychú es considerado el evento a cielo abierto más grande de Argentina

La celebración del Carnaval se extiende por todo el país, pero hay epicentros destacados que atraen a miles de visitantes. Gualeguaychú, en Entre Ríos, es ampliamente reconocida como la capital nacional de esta festividad, famosa por sus imponentes corsos y desfiles multitudinarios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también se convierte en un centro importante con sus tradicionales murgas y desfiles en barrios porteños como Boedo, San Telmo y Colegiales, que llenan de color y música las calles.

¿Qué sucede si debo trabajar durante los feriados de Carnaval?

Al ser feriados nacionales garantizados por ley, específicamente por la Ley 27.399 y tal como lo define la Ley de Contrato de Trabajo, las personas que sean convocadas a su puesto de trabajo durante el lunes 16 o el martes 17 de febrero deberán cobrar el doble de una jornada laboral regular. Este mecanismo busca compensar el día de descanso obligatorio establecido por la normativa.

El calendario completo de feriados nacionales y días no laborables de 2026

Todos los feriados y días no laborables de este año Gemini

Además de los feriados de Carnaval en febrero, el año presenta una serie de jornadas de descanso que buscan conmemorar fechas históricas y religiosas, así como fomentar el turismo. A continuación, se detalla la lista completa, mes a mes, de todos los feriados y días no laborables de este año para una organización anticipada de las actividades personales y laborales:

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.