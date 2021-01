Carragenina: el spray nasal sin estudios concluyentes que se usa contra el Covid

CÓRDOBA.– Un spray nasal, comercializado hace años con autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para uso como descongestionante, humectante y suavizante de fosas nasales, está siendo ampliamente utilizados en todo el país para la prevención y el tratamiento del coronavirus. Sin embargo, aún no hay estudios concluyentes que respalden su efectividad contra el SARS-CoV-2. La clave, según explican los expertos, está en la carragenina, un compuesto químico que podría ser crucial para inhibir el ingreso del virus al cuerpo a través de la boca y de la nariz. En la Argentina hay una sola marca comercial en dos presentaciones. Fuentes farmaceúticas confirmaron que en los últimos diez meses las ventas del producto se quintuplicaron.

La carragenina es un derivado de algas rojas irlandesas que tiene varios siglos de uso. Se emplea mucho en la industria de la alimentación para dar viscosidad a leches maternas y solidez a gelatinas y flanes. En el spray nasal permite dar más cuerpo al cloruro de sodio. Alejandra Acosta, alergista y neumonóga, jefa de Servicio del Neumonología del Hospital Tránsito Cáceres de Allende de Córdoba, explica que antes del Covid-19, el medicamento se aplica para impermeabilizar las fosas nasales y ayudar con las secreciones, por ejemplo, en el caso de una rinitis. Dice que se usa incluso en niños, y no tiene contraindicaciones.

La dosis habitual es tres veces por día, siempre con un puff por fosa nasal. En el caso del spray bucal, que también se comercializa, lo emplean particularmente los odontólogos, ya que genera una suerte de barrera para las caries. Se aplica un puff en cada carrillo y uno debajo de la lengua. Hay quienes usan el mismo spray y quienes usan dos diferentes (son del mismo laboratorio).

Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, indicó a LA NACION que la institución no evaluó la utilización del medicamento para prevención del Covid-19 y que esperan analizar el tema. “Tampoco tenemos analizado si presentaría contraindicaciones”, sintetizó.

Hace varias décadas estudios científicos empezaron también a poner a prueba con éxito las propiedades antivirales de la carragenina. Ensayos in vitro y en modelos animales probaron su capacidad de inhibir distintos virus con envoltura, como el de la influenza B, virus herpes tipos 1 y 2, virus de la inmunodeficiencia humana, del papiloma humano, influenza A H1N1, dengue, rinovirus, hepatitis A, enterovirus y algunos coronavirus.

La acción antiviral de la carragenina se debería a que este compuesto polimérico funcionaría como una barrera eléctrica que impediría que el virus se una a la superficie de las células, según explica un trabajo publicado en el sitio del Conicet. Osvaldo Uchitel, Itatí Ibáñez y Diana Jerusalinsky, de ese instituto, trabajaron sobre el tema; el director del proyecto es Juan Manuel Figueroa, responsable de la Sección de Neumonología Infantil del Hospital de Clínicas José San Martín y director de Investigación Respiratoria de la Fundación Pablo Cassará.

A finales de setiembre BioRXiv, un sitio médico de acceso abierto que recopila prepublicaciones, difundió los resultados del estudio multidisciplinario e internacional suscripto por Shruti Bansal, Colleen Jonsson, Shannon Taylor, Juan Manuel Figueroa (Argentina), Andrea Vanesa Dugour, Carlos Palacios y Julio César Vega. Realizaron dos ensayos clínicos randomizados a doble ciego: eligieron dos grupos distribuidos al azar y ni los médicos ni los pacientes sabían qué se les administraba.

La investigación concluye que el compuesto iota-carragenano inhibe el SARS CoV-2 in vitro en concentraciones fácilmente alcanzables mediante formulaciones nasales y de nebulización. También indica que el xilitol, que exhibe actividad antiviral sobre el SARS-CoV-2, en asociación con iota-carragenina “puede resultar beneficiosa”. El trabajo indica que los carragenanos actúan como una barrera eléctrica, con el spray tapizan el epitelio de la nariz y son una suerte de barrera al ingreso del virus.

Crecimiento de ventas

Julio Vallejos, director del Instituto de Cardiología de Corrientes, impulsor de la estrategia de uso de ivermectina en un ensayo clínico controlado con placebo para tratamientos de pacientes con coronavirus, llamado Ivercor, explica que utilizan esa droga junto con la carragenina también como profilaxis. “Cuando a la solución fisiológica común se le agregó la carragenina se detectó que la rinitis en vez de extenderse por siete días, duraba tres o cuatro días; la acción clave era el agregado que incluso es un excipiente –describe–. En el caso del Covid-19, su carga negativa interfiere en la unión de la espícula con el receptor ACE2 que es la puerta de acceso del virus, le traba la cerradura”.

Enfatiza que como los principales receptores del virus están en la nariz y en la boca, utilizar el spray allí significa crearle una barrera en los lugares por donde ingresa y busca reproducirse: “Actúa como una especie de barbijo interno, un tapizado. En el caso de contagios, ayuda a reducir la carga viral”.

En Corrientes, en el ensayo clínico de toma voluntaria (con firma de consentimiento) de la ivermectina de dos comprimidos de seis miligramos una vez por semana durante seis a ocho se acompaña con carragenina. “Un ataque endógeno y uno exógeno”, apunta Vallejos.

En las farmacias de todo el país la venta del spray se “disparó”. Marcos Peretta, Secretario General del Sindicato Argentino de Farmaceúticos y Bioquímicas, sostiene que se quintuplicó la demanda en los últimos diez meses. “Está entre lo más consultado al farmacéutico junto con la ivermectina. Y aunque ambos son de venta bajo receta se consideran OTX, que son los medicamentos de venta por indicación farmacéutica. Es el director técnico de la farmacia –no el dueño– quien puede explicar qué contienen, sus efectos y la interacción con otras drogas. La carragenina pasó de ser de uso puntual a uso masivo”.

“Las ventas crecieron muy fuerte –coincide Georgina Giraldi, vicepresidenta del Colegio de Farmaceúticos de Córdoba–. Es muy pedida. No es de venta libre, pero tampoco es de venta controlada. Hay una sola marca comercial y, como la demanda es fuerte, puede haber momentos de faltante, pero rápidamente reingresa”.

Figueroa, el neumonólogo argentino que participa en la investigación del Conicet y en es uno de los autores del paper publicado, indica que, para los ensayos, se calculó la misma concentración de medicamento que queda en la cavidad nasal y nasofaríngea cuando se aplica el spray de la manera que ya está aprobado por la Anmat. No hubo modificaciones en las dosis. “El mecanismo del virus como el SARS-CoV-2 es por cargas electrostáticas. Los virus tienen una carga, la carragenina tiene otra contraria, entonces este compuesto se pega y lo tapiza; si el virus está tapizado no puede entrar a las células, ya que necesita pegarse a ellas con determinados receptores de las células, con los receptores ACE2, distintos compuestos, y si está tapizado esto no sucede”, advierte en diferentes entrevistas.