Caso Agostina Páez: habló el cónsul argentino en Río de Janeiro y reveló cómo seguirá el proceso judicial de la abogada

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de realizar gestos y expresiones racistas contra empleados de un bar de Ipanema, fue detenida este viernes en el departamento donde se alojaba con tobillera electrónica y trasladada a una comisaría para cumplir prisión preventiva, según argumentaron, “por riesgo de fuga”.

Para analizar su situación, Jorge Perren, cónsul argentino en Río de Janeiro, dialogó con LN+ y sostuvo que “no me consta que haya existido animosidad en su detención”.

Cómo sigue el proceso judicial

“El lunes vamos a tener una reunión con el padre y el abogado local para ir puliendo la defensa, así Agostina recupera la libertad lo más rápido posible”, detalló el funcionario argentino en Brasil.

En consonancia, Perren agregó: “Le dijimos a la familia de Agostina que hagan lo posible para contratar a un abogado particular del foro local, porque si le adjudicaban uno de oficio, esto hubiese estirado los plazos”.

Consultado sobre el origen de los fondos utilizados para la defensa de la abogada santiagueña, el cónsul apuntó: "Todos los gastos de alquiler y abogados los está asumiendo la familia de Agostina. La Cancillería no brinda esos recursos".

En su testimonio, el funcionario hizo prevalecer la cautela. “Tenemos que ser cuidadosos en referirnos a una instancia que recién está iniciándose”, subrayó.

A su vez, el representante nacional en la ciudad carioca resaltó el buen comportamiento de la turista argentina. “Agostina jamás se resistió ante las autoridades policiales ni las judiciales”, dijo y agregó: “Los primeros días, que fueron los más duros, ella estuvo acompañada por sus amigas”.

Sobre la postura de Páez ante la justicia brasileña, Perren manifestó que “siempre estuvo a disposición”.