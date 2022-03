Censo 2022: Cómo marcha el operativo digital, por qué piden el DNI y cuántos ya lo respondieron

Dos meses antes de la jornada del Censo 2022, la herramienta digital que lanzó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para que las personas puedan adelantar el cuestionario tuvo una alta participación en las primeras horas de funcionamiento. El censo digital estará disponible hasta el 18 de mayo, el día programado para el operativo territorial y las visitas presenciales. El último relevamiento que se hizo en el país fue hace 12 años.

Según fuentes del organismo, hasta el mediodía de hoy 50.000 hogares de todo el país ya habían ingresado la información y había más de 5000 que estaban completando los cuestionarios. Debido a la demanda, la plataforma virtual experimentó algunas dificultades, esperadas en el primer día de actividad, que están siendo solucionadas por un equipo de técnicos. El principal problema fue una inusual demora, aunque tanto la web como la plataforma digital nunca dejaron de funcionar.

La información del censo está alojada en servidores con infraestructura y servicios de seguridad de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat). El conjunto de servidores que alojan las bases del Indec está estructurado con estrictas normas de seguridad. Los ajustes para mejorar el tráfico en la web oficial se realizan en la plataforma de Arsat.

“Estamos llevando adelante la primera experiencia de este tipo en la Argentina y una de las primeras en el mundo. En este sentido, las dificultades que actualmente experimentamos son las esperadas para los primeros días ante la gran demanda de argentinos que ya están iniciando el censo digital en sus hogares”, explicaron desde el Indec.

El titular del organismo, Marco Lavagna, anunció hoy en conferencia de prensa la puesta en marcha del censo digital que ya estaba online desde la medianoche. “Los censos deben ir evolucionando a medida que evoluciona la sociedad, por eso incorporamos temas de etnia, identidad de género y nuevas realidades del país”, sostuvo.

“Tener un censo digital, ya es un avance, por lo que no consideramos un fracaso si lo utiliza poca gente. No buscamos determinada cantidad de porcentaje para llegar al éxito. Es un salto muy grande incorporar estas herramientas, aunque la primera vez siempre cuesta”, analizó el funcionario.

Cuestionario

A partir de hoy todos los habitantes del país podrán responder las 61 preguntas del cuestionario de manera virtual en la web oficial diseñada para el censo digital. Allí se podrán cargar todos los datos, personales y de las viviendas, de los grupos familiares que residen bajo un mismo techo para luego, a través de un código alfanumérico, validarlos durante la visita del censista el 18 de mayo. Si no se realiza el trámite virtual, las preguntas se deberán contestar en forma presencial.

Durante dos meses las personas podrán subir los datos y guardar la evolución de la carga en un usuario personal que genera un código para poder acceder a la información en cualquier momento antes de enviarla al centro de cómputos. Al ingresar a la plataforma se deben completar los formularios con los datos de la vivienda y de todo el grupo familiar. Al finalizar el sistema genera otro código alfanumérico (lo envía al mail aportado) que deberá ser entregado al censista el 18 de mayo. En las dos pruebas que se realizaron, en Gálvez (provincia de Santa Fe) y en dos comunas de la ciudad de Buenos Aires, la adhesión fue del 35% y el 25%, respectivamente.

Las censistas visitarán las viviendas el 18 de mayo en todo el territorio argentino

Respecto al censo que se realizó el 27 de octubre de 2010 el relevamiento de este año tendrá un cuestionario unificado. En el último censo había un formulario básico, con 35 preguntas, y otro ampliado de 67 preguntas destinado solo al 10% de la población, como una muestra estadística.

“Lo primero que hay que generar es el código de vivienda, para ello se deberá poner el número de DNI, y fecha de nacimiento. Este dato no queda registrado en ningún lado, lo utilizamos para constatar que la persona sea real y que no sea menor de edad. Este dato no queda registrado y no queda incorporado en la cédula papel”, clarificó Lavagna sobre las dudas generadas acerca de la utilización de datos personales.

“No preguntamos en términos de discapacidad, sino de limitaciones o dificultades. Es como mejor se capta la temática, no es la única, pero la mejor forma. Tenemos previsto realizar otras encuestas sobre el tema, y es lo que vienen haciendo otros países sobre cómo preguntar y cómo captar mejor el tema”, dijo el funcionario respecto de uno de los cambios que tendrá el próximo censo.

La noche del 18 de mayo podrían estar los primeros resultados oficiales de cuántos habitantes hay en la Argentina, según prevén en el Indec; basado en proyecciones de 2010 se estima que la población actual es de entre 46 y 47 millones. A los tres meses se conocerán otras variables, como el sexo; a los ocho meses, los primeros resultados finales de esos preliminares; y al año y medio, los resultados finales.