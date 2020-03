En época de coronavirus, los festejos se están suspendiendo Crédito: Shutterstock

Lo puso en su estado. "Mientras tanto, los que cumplen años en marzo.", con una imagen de Lisa Simpson y su famoso festejo solitario, un meme que ayer y hoy circuló entre los nacidos bajo el signo de piscis. Este año, se quedarán sin festejo por causa del coronavirus .

"Esta es la venganza de los de Capricornio. Los de diciembre y enero siempre se quejan que no hay nadie en sus festejos. Ahora nos tocó a nosotros", se lamenta Cyntia Marquez, que es docente y mañana cumple 40 años. "Me dieron licencia en el trabajo porque tengo un hijo en edad escolar. Pero los festejos quedan suspendidos. Yo digo, no estoy de cuarentena, estoy de cuarentona", bromea. "Ya vendrán días mejores y podermos festejar", dice.

Son muchos los que tuvieron que cambiar los planes de los festejos . Como Matías, el hijo de Griselda Sánchez, que ayer cumplió 16 y tenía planificado una juntada con sus amigos en su casa. Algo a la parrilla y tiempo juntos. Unos 20 amigos invitados. Pero Matías tuvo que mandar el mensaje avisando que la fiesta estaba suspendida hasta nuevo aviso. " Encima le regalamos por el cumple entradas para Lollapalooza. Pero bueno, ya tendrá su revancha ", dice la madre.

Matías García cumple 36 años pasado mañana. Había organizado un festejo al mediodía con sus hermanos en la casa de su madre. Y fue ella la que justamente le comunicó la mala noticia. "Suspendemos todo", le dijo. No le quedaba otra. En la familia hay mayores de 65 y también varios niños, que por estos días están en cuarentena. Entre ellos, Josefina, su beba de seis meses.

En algún momento del año

Cristian Pau está esperando desde hace meses su cumpleaños de 5. Ayer, ante las nuevas medidas, la madre tuvo que tomar la difícil decisión de cancelar el festejo hasta que todos los amigos puedan participar.

"Él no sabía exactamente cuándo era su día ni cuánto faltaba. Ve que está todo preparado y que elegimos juntos el salón pero como no salimos de casa ni vamos a salir, entiende que falta todavía para la fiesta. Es decir, para él no será problema", cuenta Laura Zayoud, su madre.

¿Cómo harán la celebración? "El 27 soplará la vela con nosotros y haremos videos. Será divertido. Para mí, al principio fue un problema porque como adulto te organizás con todo lo que eso implica, pero haber tomado la decisión también tranquiliza . No teníamos el salón pago, solo señado y se reprograma sin problema. Por suerte, todavía no habíamos comprado nada comestible, así que monetariamente no significa nada. La fiesta la vamos a hacer en cualquier momento del año porque la idea es que él tenga su momento de festejo en la sala de 5 con sus amigos", dijo.