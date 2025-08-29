Dónde estará el primer local de Cheesecake Factory en la Argentina

La reconocida marca The Cheesecake Factory inaugura su primer punto de venta en el país. La apertura está prevista para la segunda semana de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. No se trata de un restaurante tradicional, como los que la empresa opera en Estados Unidos, sino que solo se venderán porciones individuales en un stand.

¿Dónde estará el primer local de The Cheesecake Factory?

El primer punto de venta de The Cheesecake Factory en Argentina se ubicará en el shopping Alto Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Inicialmente, el local ofrecerá exclusivamente porciones individuales de algunas de las 40 variedades de cheesecake de la marca -en un primer momento, “Original”, “Raspberry swirl” y “Belgian chocolate”-. El precio por porción va a rondar entre los $12.500 y $13.500, según informaron fuentes locales a LA NACION.

El primer local de The Cheesecake Factory estará en el Alto Palermo (Fuente: @cheesecake.arg)

La marca ya abrió una cuenta propia de Instagram, para promocionar su lanzamiento con un evento con entradas limitadas en el Alto Palermo. “The Cheesecake Factory Bakery llega con un pop-up que no te vas a querer perder”, indica una publicación.

La llegada de The Cheesecake Factory a la Argentina

La iniciativa la lleva adelante “Finca Rosa SRL”, un grupo de cinco socios sub-30 que trabajan en el rubro alimenticio. Es importante destacar que esta operación no involucra al grupo mexicano Alsea, que posee la licencia de The Cheesecake Factory en Latinoamérica y otras marcas como Burger King y Starbucks.

Desde Finca Rosa indicaron a LA NACION: “Nuestra misión es acercar a la Argentina alimentos reconocidos mundialmente, garantizando calidad, confianza y la experiencia auténtica de las marcas más prestigiosas del mundo”.

The Cheesecake Factory abrirá su primer stand en la Argentina, la segunda semana de septiembre (Fuente: Instagram @cheesecake.arg)

“A futuro nos imaginamos expandiéndonos con muchos locales y también con presencia en supermercados, porque es un producto que encaja muy bien en ese rubro”, agregaron. La empresa tiene planes ambiciosos de crecimiento, con el fin de expandir su presencia tanto en locales propios como en supermercados.

The Cheesecake Factory a nivel global

The Cheesecake Factory abrió su primer local en 1978 en Beverly Hills, California, EE.UU. Actualmente, opera cerca de 400 locales en todo el mundo, donde 362 de ellos se ubican en Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto opera bajo el formato de licencias, principalmente en Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Bahréin), además de China, Hong Kong, Macao y Tailandia. En Latinoamérica, la empresa opera en México y el año pasado manifestó su intención de expandirse a Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

La mayoría de los locales de The Cheesecake Factory se encuentran en Estados Unidos y Canadá

The Cheesecake Factory Incorporated, que opera en Nasdaq bajo el símbolo bursátil CAKE, presentó un desempeño financiero sólido en el segundo trimestre de 2025, debido a que creció en ingresos, rentabilidad y aperturas de locales. Generó un EBITDA ajustado de alrededor de US$100 millones, lo que representa un crecimiento de 9% interanual.

Otras marcas internacionales que desembarcaron en la Argentina

Este mes también confirmó su llegada al país la marca española de joyería y accesorios Tous, que abrirá su primera tienda en octubre, en el shopping Unicenter. Previamente, en 2007, la marca se había instalado con un local en Patio Bullrich, en el barrio porteño de Recoleta, como parte de un plan de expansión regional y hacia 2021 se había retirado del país.

El shopping sumó a su propuesta comercial otras marcas de renombre internacional en los últimos meses. Victoria’s Secret inauguró su primer local oficial en Argentina en enero, Skechers se instaló en abril y New Era, la firma de indumentaria urbana y gorras, inauguró en junio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucas Parera y Alfredo Sainz.