Chubut: denuncian la toma masiva de lotes privados en la cordillera

ESQUEL.- En medio de la cuarentena y las restricciones de circulación todavía vigentes en Chubut, propietarios de lotes ubicados en el paralelo 42, que divide a las provincias de Chubut y Rio Negro, denunciaron la usurpación masiva de tierras por parte de un grupo de familias en la zona de Lago Puelo. La modalidad fue confirmada por el director de Seguridad de la Policía de Chubut, Paulino Gómez, como una práctica ya instalada en territorio provincial: "En la cordillera hay usurpaciones de terrenos costosos y se tienen que tomar medidas urgentes", aseguró.

Según Gómez, existe una "trama compleja" de usurpaciones en "terrenos privilegiados" de la zona cordillerana que cuentan con un alto valor en el mercado. Esta semana, la toma ilegal de terrenos tuvo otra vuelta de tuerca, con la suma de nuevas denuncias ante la fiscalía por parte de dueños de terrenos ubicados dentro del ejido de Lago Puelo.

Martín Lozowski vive en Comodoro Rivadavia y es uno de los propietarios damnificados. Esta semana presentó la denuncia judicial por la toma de su terreno, en el que impulsaba un proyecto de urbanización. "La policía me dijo que no puede hacer nada, porque no son tierras fiscales", dijo.

Pese a que algunos residentes de la zona, propietarios de terrenos tomados, lograron desalojar a quienes usurparon, hubo otros en los que por las restricciones de la pandemia los propietarios no lograron llegar a tiempo. Un ejemplo son dos lotes de alrededor de una hectárea cada uno que fueron tomados sin que, pese a la formalización de la denuncia, todavía haya ninguna medida judicial de desalojo.

Las tomas comenzaron en las últimas semanas. Lozowski explicó: "Tengo toda la documentación, soy propietario del lote, mandé todo a la Fiscalía, pero no me dieron ni el número de causa todavía. Esto lleva varios días. Incluso otro de los propietarios afectados, que es abogado, presentó una denuncia en el mismo momento que se estaba haciendo la toma, era flagrante la usurpación, pero la policía no lo evitó".

Gómez, en tanto, citó otros ejemplos de toma de tierras ocurridas en la cordillera. Y explicó: "Las tomas de tierras u 'ocupación pacífica' como lo denominan se registran en la parte alta del barrio Ceferino de Esquel. Hay un número importante de personas que están tomando posesión de terrenos en el sector. Si esto continúa, cada día más personas se animarán a tirar estacas, colocar alambres y se apropian del lugar. Hay usurpaciones de terrenos costosos y se tienen que tomar medidas urgentes. Es importante aclarar que hay una denuncia judicial que denuncia la toma ilegal de las tierras y la comercialización de los terrenos en un marco de clandestinidad y la venta ilegal de tierras incluso con nombres y apellidos de los responsables".

Lozowski lo vivió en carne propia a pocos kilómetros, en Lago Puelo. "Yo entiendo la necesidad de la gente que no tiene vivienda y no niego que haya gente con necesidades, pero también hay gente que aprovecha y especula con esto. Y si vamos a ser solidarios, seamos solidarios todos. Entonces el intendente, el fiscal y el policía o todos los vecinos deberían tener una familia (sin techo propio) en sus casas", sostuvo.

También detalló que apuntaba a instalar un emprendimiento familiar del tipo mini complejo de cabañas, para lo cual debió presentar toda la planificación y requerimientos exigidos por el municipio. "Tengo entendido que el intendente también hizo declaraciones a medios de El Bolsón y dijo que no puede hacer nada, porque no son terrenos fiscales y es un problema de privados", cuestionó.

También advirtió que ahora deberá destinar tiempo y recursos para una denuncia penal y una demanda civil, cuando es un legítimo propietario de las tierras. "No niego que haya que resolver el problema de la gente -enfatizó-, pero de este modo se está perdiendo el respeto por la propiedad privada. Hay otras formas de buscar solución, entregando tierras que la gente pague dentro de sus posibilidades", dijo.

También precisó que por lo que le informaron vecinos del lugar, en un principio las familias eran más de 50, pero algunos propietarios de terrenos afectados que residen en la zona pudieron revertir la toma, por lo que al día de hoy quedan alrededor de 30 familias ocupando su lote y el de otro propietario, ubicado en la misma zona del paralelo 42.

Otro de los propietarios afectados, Emilio Trionfetti, un abogado que reside en Mar del Plata, dijo en su denuncia: "Es deseo de esta parte dejar debidamente aclarado que esta fortuita e inesperada situación no solo priva del uso y goce del inmueble a quienes resultamos sus dueños, sus titulares, sino que literalmente interrumpe con consecuencias sumamente gravosas un proyecto de loteo y venta del referido inmueble que lleva años de gastos y planeamiento conforme se acredita con la prueba documental que en este acto se acompaña sobre la referida propiedad, entre otras obrantes en poder de esta parte".

Por ello, el abogado solicita una medida cautelar: "Ordenándose el inmediato desalojo y reintegrándose en la posesión libre de ocupantes y/o terceros, lo que menguará los graves daños materiales que se me ocasionan no solo la privación del uso, goce y libre disposición del inmueble de nuestra propiedad, sino que dicha situación se agrava al no poder finiquitar una operación de venta que aparecía como inminente". Y añade, entre otras citas doctrinarias: "Se encuentran dentro de las facultades del Juez instructor ordenar la desocupación del inmueble y entregar al denunciante en carácter de depósito judicial provisorio (doctrina art. 107 del CPP)".

Esquel

Hace 2 semanas, el propio ministro de Seguridad, Federico Massoni, junto a integrantes de la Unidad Regional de Esquel, realizaron los operativos de saturación convencionales y recorrieron esta ciudad cordillerana. Gómez reveló que "vinieron concejales y funcionarios locales a decirnos que los usurpadores se sentían atemorizados y tenían la supuesta preocupación de algún tipo de medida dura. En realidad, solo observamos estos hechos. Al otro día, hubo una movilización y los usurpadores decían que se sentían atemorizados porque decían que los iban a sacar. Era irreal porque la fuerza policial tiene que contar con una autorización judicial para poder actuar".

Además, sostuvo: "En esa oportunidad, hicieron una movilización, donde se situaron como víctimas y mientras tanto la usurpación avanzaba. Es un cóctel de situaciones y no se toman las medidas que se deberían tomar. En consecuencia, la gente se atreve a avanzar y están tomando posesión de terrenos muy valiosos, que se cotizan en dólares y con una visión panorámica del centro de Esquel. Hay una causa judicial en trámite pero -hasta que no se tomen medidas- los usurpadores continúan, toman sus recaudos legales y 'gambetean' algunas cuestiones". denunció el jefe policial.

El jefe policial agregó que este tipo de situaciones también ocurren en Lago Puelo, en Cerro Radal, en el Pu-Lof y en proximidades a El Maitén. "Hubo hechos lamentables como las desapariciones de Santiago Maldonado en Chubut y de Rafael Nahuel en la provincia de Río Negro. Todas tienen un común denominador porque fueron intervenciones desprendidas de este tipo de situaciones. Son temas muy complejos", dijo.

"Debido a la complejidad de estas cuestiones, se requiere la intervención de funcionarios de altos rangos para tomar medidas. No se hace nada y están a la vista los escasos resultados. No se lo puede dejar en manos de la policía provincial salvo que existan órdenes directas", señaló. Y agregó: "Lo que se observa es que están construyendo y se están instalando en el lugar. Hay lotes paradisíacos, que se cotizan en dólares y con una mirada hacia el centro de Esquel. Hay denuncias que esos lotes ya se están comercializando. Hay muchos actores en juego y también mucha maldad", concluyó.

