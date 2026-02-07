LA NACION

Cierran por obras las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: a qué hora empieza el corte y hasta cuándo será

Por el montaje de un pórtico tecnológico, desde este sábado habrá un bloqueo total de las dos vías porteñas; de qué manera impactará en el flujo de autos

La obra busca modernizar el paso vehicular mediante dispositivos de lectura electrónica
La obra busca modernizar el paso vehicular mediante dispositivos de lectura electrónicaALESSIA MACCIONI

La empresa concesionaria AUSA interrumpirá la circulación total sobre las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno durante el fin de semana para permitir el montaje de un pórtico tecnológico. Los trabajos forman parte de un plan integral de modernización que elimina las estaciones de cobro de peaje tradicionales en favor de sistemas de lectura electrónica.

A qué hora comienza el corte

La restricción vehicular inicia a las 6 del sábado 7 de febrero y los equipos técnicos trabajarán en la zona hasta las 15 horas. La medida afecta a las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en ambos sentidos de circulación.

El punto neurálgico se encuentra en la 25 de Mayo, puntualmente a la altura de Culpina. En ese sector, los operarios realizarán el montaje de la estructura metálica necesaria para la nueva infraestructura vial.

Free Flow es el nuevo esquema tecnológico que reemplazará definitivamente al peaje Dellepiane. La eliminación de las cabinas y barreras físicas mejorará la fluidez del tránsito, ya que los conductores que transitan, no tendrán la necesidad de detener la marcha.

El sistema registra el paso de los vehículos mediante cámaras y sensores electrónicos de alta precisión.

Las nuevas tarifas de peaje

A través del Ministerio de Movilidad e Infraestructura se anunció un aumento en el costo de los peajes. El incremento es del 4,8%y rige desde el 1° de febrero. La actualización responde al esquema de ajustes mensuales. Este cálculo contempla la variación del Índice de Precios al Consumidor más un 2% adicional sobre la tarifa vigente.

De esta forma, el nuevo cuadro tarifario quedará establecido de la siguiente manera:

Atravesar un peaje Free Flow sin TelePASE constituye una infracción equivalente a 150 Unidades Fijas (UF), lo que en febrero de 2026 se traduce en una multa de $119.776.

