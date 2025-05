Ciudadanía italiana: un fallo de un Tribunal de Italia renueva las esperanzas de los argentinos que quieren obtenerla

“Es un precedente importantísimo”, afirman los abogados especializados en ciudadanía. Lo dicen en referencia a un fallo reciente del Tribunal de Campobasso, Italia. La sentencia, emitida el 1° de mayo de 2025, reavivó la esperanza de miles de argentinos descendientes de italianos que quieren obtener el reconocimiento de la ciudadanía de sus antepasados.

El punto más importante del fallo es que este tribunal italiano rechazó la aplicación retroactiva del Decreto Legislativo n° 36/2025, conocido como “Decreto Tajani”, como quería el Ministerio del Interior del Gobierno de Giorgia Meloni.

Cabe destacar en este caso que el proceso judicial para obtener la ciudadanía había comenzado antes de que entrara en vigor el decreto ley. El resultado fue que los demandantes obtuvieron la ciudadanía. El juez ordenó, además, que el Ministerio del Interior pague las costas del proceso, destacando que el decreto no prevé expresamente la retroactividad de las nuevas normas.

“Es importantísimo este fallo porque lo que dice el juez es que según su interpretación el decreto no es retroactivo. Es decir, asegura que no se puede aplicar a los que ya nacieron, a los que ya eran ciudadanos desde el momento en que nacieron, más allá de que hayan presentado o no la solicitud de reconocimiento de ciudadanía italiana”, explica la abogada Graciela Cerulli, titular del estudio Cerulli Arena y quien patrocinó dos de las tres causas que obtuvieron este fallo.

Es fundamental tener en cuenta que, según la Ley de ciudadanía italiana vigente antes de este decreto, una persona adquiría dicha ciudadanía en el momento del nacimiento, independientemente de que una persona pida el reconocimiento o no de la misma. Si una persona nacía de un antepasado italiano, ya era ciudadana italiana. Ahora, en base al nuevo decreto solo pueden acceder a la ciudadanía italiana los hijos o nietos de un ciudadano italiano nacido en Italia.

Con este precedente es de esperar que los casos de ciudadanía que lleguen a este tribunal cuenten con la aprobación y, por otro lado, puede marcar un precedente para otras causas que fueron presentadas en otros juzgados.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni ANDREAS SOLARO - AFP

Otro punto importante que destacan los abogados especializados en este tema es que el intento del Gobierno italiano de limitar la ciudadanía a solo dos generaciones nacidas en el extranjero fue considerado incompatible con el principio de ius sanguinis, todavía vigente en el ordenamiento jurídico italiano.

El Ministerio del Interior italiano había solicitado la aplicación inmediata del decreto y la suspensión del procedimiento, invocando una excepción de inconstitucionalidad pendiente ante el Tribunal Constitucional presentada por el Tribunal de Bolonia. Sin embargo, el juez de Campobasso consideró que estos argumentos no justificaban la interrupción del reconocimiento de la ciudadanía.

Ejemplo a seguir

Lo que puede llegar a pasar, según explican los especialistas, es que si se siguen presentando demandas en el Tribunal de Campobasso el juez consulte a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad o no del decreto ley de Meloni. Es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional en Italia es una corte especial que solo trata cuestiones de constitucionalidad. Si ella determina que el decreto ley es inconstitucional, automáticamente dejará de entrar en vigor.

Los fallos abren una esperanza para los argentinos que aún no la obtuvieron

“Este es el primer fallo que deniega la legitimidad del decreto ley 36/2025 que pretende aplicar retroactivamente las nuevas reglas sobre ciudadanía italiana. El Tribunal dejó muy claro que estas reglas pueden valer eventualmente para el futuro, o sea para quien todavía tiene que nacer. Tanto mi colega Cerulli como yo, que luchamos mucho en esta batalla, estamos muy satisfechos con el fallo”, aclara Marco Mellone, abogado que patrocinó la tercera causa con fallo favorable en el Tribunal de Campobasso.

Cuando se le pregunta a Cerrulli sobre las más de 100 enmiendas que están presentando varios legisladores sobre el decreto y el fuerte rumor de que el Parlamento se expida la semana próxima, ella es cautelosa: “No podemos hablar de este tema hasta que no salga la nueva Ley. Tampoco hay certezas sobre cuándo va a votar el Parlamento. Lo que sí vale la pena reconocer es que este fallo dicta un precedente importantísimo. Ya sabemos que por lo menos el juez de Campobasso tomó una posición sosteniendo que el decreto no es retroactivo”.

Mellone concuerda y agrega que “se trata de una primera sentencia, todavía parcial, pero fundamental, de un tribunal italiano sobre el decreto ley n. 36/2025, pocas semanas después de su aprobación, y que puede representar un aviso importante tanto para el Parlamento como para los demás tribunales italianos”.

Tal como sostienen los letrados, aunque la sentencia del Tribunal de Campobasso falló sobre procesos iniciados antes de dictarse el decreto, la interpretación del juez podría servir como precursor de lo que puede ocurrir en procedimientos futuros. Es que la clara posición del Tribunal contra la retroactividad es posible que se tome como ejemplo en otros tribunales y refuerza las críticas que ha tenido el decreto ley de Meloni desde su anuncio.