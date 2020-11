La ex mujer del astro y madre de Dalma Y Giannina sostuvo que no debió haber pasado

Tras la viralización de las fotos del cuerpo de Diego Maradona junto a empleados tercerizados de la funeraria, el titular de la empresa Sepelios Pinier se comunicó con Claudia Villafañe para darle su versión de los hechos. Durante esa charla, la exmujer del astro y madre de Dalma y Giannina Maradona expresó su enojo por la situación.

Previo al velorio a cajón cerrado de Diego Maradona en la capilla ardiente de Casa Rosada, tres personas se tomaron fotografías junto a los restos del astro del fútbol. La primera imagen que se viralizó fue la Diego Molina. En la segunda se ve a dos personas junto al DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata: Claudio Fernández y su hijo Ismael. Ambos levantan sus pulgares a cámara.

En diálogo con el programa Toda Pasión (TN) el gerente de la casa velatoria, Matías Picón, explicó qué indicaciones habían recibido los miembros de la familia y las personas que trabajan con ellos. Además, remarcó que tanto Molina como Fernández son empleados tercerizados que trabajan con ellos ocasionalmente en servicios más grandes.

"Antes de que llegara el cuerpo habíamos acordado que todos estaríamos atentos a que nadie sacara una foto, a que nadie lo tocara; y estuvimos todo el tiempo al lado, pero esto es muy grande, Diego implica muchas cosas. En un momento en el que estaba mi hermano mayor, al lado del cuerpo, lo llamaron desde Casa Rosada para organizar el traslado. Ahí se alejó del cajón para hablar y fue cuando sacaron la foto estos p..., estos hijos de p..", describió.

Ocurrida la filtración, Picón aseguró que todos los miembros de la familia que llevan adelante la casa funeraria se encuentran muy tristes y consternados por el hecho. "Estamos destrozados. La familia confió en nosotros, trabajamos con ellos desde hace mucho tiempo. Cuando nos llamaron para hacer el servicio de Diego nos sentimos orgullosos, sabíamos lo que afrontábamos y la responsabilidad que implicaba pero nos cag...ron, nos jodió alguien que no tiene nada que ver con nosotros, con esta familia que trabaja desde hace muchos años", añadió.

En relación al hombre que aparece solo en la fotografía junto a Maradona, Picón explicó que desde que se viralizó la imagen no pueden contactarse con él. "A veces, cuando no llegamos a ocuparnos de todo, entre los hermanos decidimos buscar a gente que nos ayuda y la verdad es que el miércoles no dábamos con todo. A Diego Molina lo conocíamos, ya habíamos trabajado con él... Trabajaba bien, nunca hizo nada, una persona súper educada, atenta, pero se mando un c... terrible. Ahora no atiende el teléfono", sostuvo.

Pedido de disculpas y furia

A raíz del tenor de los hechos y de la deshonra de la familia Maradona, Picón explicó que se comunicaron con Claudia Villafañe para pedirle disculpas y dar su versión de los hechos. "La llamé porque es lo que corresponde. Ella estaba muy enojada, me dijo que esto nunca tendría que haber pasado, que es la foto que no querían", relató.

Sobre el final de su explicación, Picón sostuvo que Villafañe estaba realmente molesta por lo sucedido, pese a su explicación. "Ella estaba furiosa pero me ordenó terminar con el servicio tal como estaba previsto: buscar el cuerpo a las 16 y trasladarlo al cementerio de Bella Vista", concluyó.