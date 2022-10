Coldplay en Argentina: dónde verlo por streaming, días, horarios y más

escuchar

Ya comenzaron las presentaciones récord de Coldplay en River Plate y, para ser parte, no es excluyente estar en el estadio Monumental, ya que los shows del 28 y el 29 de octubre serán transmitidos en vivo en algunas salas de cine seleccionadas. Además, para quienes sí se acerquen a la cancha de River a ver a la banda liderada por Chris Martin, también están disponibles los horarios de las presentaciones. En esta nota, todo lo que tenés que saber sobre los shows de Coldplay en la Argentina.

El concierto de Coldplay de este 26 de octubre será el segundo recital de la banda en este tramo de su gira sudamericana Music of the Spheres. Así, además del show de hoy y los que serán transmitidos en vivo el 28 y el 29 de octubre, los músicos ingleses también conquistarán el césped del Monumental todos los días entre el martes 1° y el martes 8 de noviembre, con excepción del domingo que es el único día donde no se presentarán.

Con este calendario maratónico, rompieron el récord de Roger Waters y se consolidaron como los artistas con más cantidad de actuaciones en el estadio con más capacidad de Buenos Aires. De esta manera, tanto las gradas como el campo de juego estuvieron llenos en la primera presentación del grupo, el martes 25.

Con luces, guiños al público y mucha música, el primer concierto de Coldplay en River del 25 de octubre hizo bailar a decenas de miles de fanáticos Santiago Filipuzzi - LA NACION

Decenas de miles de personas asistieron al show que dio el grupo, con un gran despliegue tecnológico y de iluminación que acompañó las veinte canciones del recital. Entre el setlist sobresalieron temas de todas sus épocas como “Viva la Vida” (de su disco homónimo del 2007), el hit moderno “Adventures of a Lifetime” y clásicos como “Fix You”, sin olvidar las canciones de su última producción Music of the Spheres.

Otro estreno será “The Astronaut”, el tema que la banda compuso junto a Jin, uno de los vocalistas del grupo de K-pop BTS y que será presentado en nuestro país. La expectativa de los fans creció luego de que este importante artista internacional llegara a la Argentina para aparecer junto a Coldplay en su función transmitida globalmente en cines del 28 de octubre.

Cómo ver a Coldplay en vivo desde el cine

La banda preparó una manera de que los fans puedan ser parte de su show de Buenos Aires al confirmar una transmisión en vivo de su presentación del 28 de octubre en salas de cine de todo el mundo, lo que también incluye a la misma ciudad donde realizarán este concierto.

La lista oficial que el grupo británico difundió con las locaciones en más de 70 países para seguir el concierto muestran que en Buenos Aires y en el resto de la Argentina las entradas pueden conseguirse en las cadenas de Cinemark, Hoyts y Cinépolis. Los tickets están disponibles desde el 15 de septiembre y tienen un costo de 2500 pesos cada uno.

Quienes consigan las entradas podrán ver a la banda, así como a la artista nacional invitada Zoe Gotusso y a la telonera internacional H.E.R., según difundieron desde la organización del concierto.

Los horarios de las presentaciones de Coldplay en el Monumental

Los shows de Coldplay en el estadio de River Plate también albergan a los otros artistas mencionados, que lo fanáticos pueden conocer mientras esperan por el grupo. Las puertas se abrirán a partir de las 17, y dos horas después comenzará la presentación de Zoe Gotusso, la recordada mitad compositiva de Salvapantallas, quien trae los temas de Mi Primer Día Triste, su última producción, del año 2020.

A las 19.50 será el turno de H.E.R, nacida Gabriella Gabi Wilson, la joven artista de R&B que también presentará las canciones de Back of My Mind, el disco que presentó en 2021 y que fue nominado al Mejor Disco de R&B y Mejor Disco de Pop. Poco después, a las 21.15, comenzará la esperada actuación de Coldplay.

Hola Buenos Aires!

#ColdplayBuenosAires



📡 🍿Watch the show in cinemas worldwide Oct 28 / 29. Info / tickets https://t.co/8MXtkUjuIb pic.twitter.com/c7Xnaa0iXn — Coldplay (@coldplay) October 25, 2022

A qué hora termina Coldplay

Con un setlist de dieciocho canciones divididas en tres actos y sus bises, el show que la banda británica dio en su estreno en la cancha de River comenzó a las 21.50 y terminó a las 23.10: casi una hora y media en la que el público vibró con el grupo liderado por Chris Martin, tras las presentaciones de los artistas teloneros. Se espera que esta sea la longitud promedio de sus conciertos, aunque siempre puede haber sorpresas.

El listado de temas de Coldplay en River Plate configuró un show de casi una hora y media

Qué días tocará Coldplay en River

El grupo agendó diez presentaciones en el estadio Monumental, de las cuales ya dio la primera el 25 de octubre. El resto de los recitales ocupará los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. La convocatoria, récord absoluto en la historia del estadio, está organizada con shows en las siguientes fechas:

Martes 25 de octubre

Miércoles 26 de octubre

Viernes 28 de octubre

Sábado 29 de octubre

Martes 1 de noviembre

Miércoles 2 de noviembre

Viernes 4 de noviembre

Sábado 5 de noviembre

Lunes 7 de noviembre

Martes 8 de noviembre

LA NACION

Temas Coldplay en Argentina