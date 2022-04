Colitis ulcerosa: “Iba al baño hasta 30 veces al día”

Ailish Evans y Summer Griffiths son mejores amigas y decidieron que todos veamos algo que muchos nunca hemos visto porque a menudo está escondido.

Ambas tienen colitis ulcerosa y dicen que quieren mostrar que no solo las personas mayores tienen bolsas de colostomía, y que no hay nada de qué avergonzarse.

A las dos les han extirpado el colon y usan bolsas que recogen los desechos de sus sistemas digestivos.

“Cuando tienes un problema intestinal, puede ser bastante vergonzoso, pero realmente debemos dejar eso de lado y hablar sobre el tema”, dice Ailish, que vive en Corringham, 45 kilómetros al este del centro de Londres.

Ailish sufrió problemas intestinales durante ocho años antes de que le diagnosticaran colitis ulcerosa Ailish Evans

La joven de 25 años sufrió problemas intestinales durante ocho años antes de recibir un diagnóstico en octubre de 2020.

Su colon, que forma parte del intestino grueso, estaba tan inflamado que existía el riesgo de que reventara y fue extirpado solo dos semanas después.

“Desde los 16 años sufría de malestar estomacal y tenía que planear todos mis días para saber si habría un baño cerca”, recuerda.

“Nunca podía beber alcohol en una noche con amigos porque realmente me irritaba, así que era difícil para mí socialmente”, agrega.

Ailish dice que varios médicos desestimaron investigar qué le ocurría debido a su edad y sexo. “Como soy joven, pensaron que solo eran dolores menstruales o mis hormonas. Fue muy frustrante”.

Finalmente encontró a un especialista que escuchó sus síntomas y le diagnosticó colitis ulcerosa. Pero el retraso tuvo grandes consecuencias.

“Debido a que me habían ignorado por tanto tiempo, no había otra opción para mí que no fuera la cirugía”, cuenta.

“Eso es lo que me hizo querer crear conciencia, porque cuanto antes lo detectas, más opciones tienes, como medicamentos”, dice.

¿Qué es la colitis ulcerosa?