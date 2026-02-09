Esta es la megaobra de la Ciudad que promete reducir el tiempo de viaje entre el sur y el norte a casi la mitad

El gobierno porteño informó que en 2026 estará disponible el servicio de Trambús, que unirá la zona sur y norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con unidades eléctricas que imitarán a los tranvías pero con vehículos de ruedas que trasitarán por carriles exclusivos para aminorar el tiempo de viaje.

La unidades son 100% eléctricas, tienen monitoreo de conducción, sistema ADAS, para el anticipo de colisión frontal, cruce de peatones, detección de puntos ciegos y espejos retrovisores digitales Trambus

Se trata de un proyecto enfocado en coches 100% eléctricos y silenciosos, que funcionará con semáforos sincronizados para acortar el tiempo de viaje entre Nueva Pompeya y Aeroparque.

De acuerdo a la información oficial, este nuevo servicio será “el primer ramal del Trambús (T1) para trasladarse por la Ciudad, con una opción rápida, eléctrica, silenciosa y sustentable”.

Por dónde pasa el Trambús y con qué se puede combinar

El Trambús es un transporte que tendrá carril exclusivo y combinará con cinco líneas del Subte y otras cinco estaciones de tren. Además, funcionará con semáforos sincronizados para acortar hasta un 40% el tiempo de viaje entre las cabeceras. Contará con una flota de 50 vehículos y tendrá una frecuencia de 4 minutos en hora pico.

La prueba piloto de los coches se realizó en noviembre del año pasado, en lo que es el recorrido de la línea 34, con la que coincidirá algunas cuadras por la Av. Juan B. Justo cuando se ponga en pleno funcionamiento.

Cómo será el recorrido del Trambús

El ramal 1 del Trambús viajará desde Nueva Pompeya hasta el Aeroparque Jorge Newbery, en la Costanera Norte de la Ciudad. Conectará los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Las paradas estarán a 500 metros de distancia.

La traza completa del recorrido del Trambus, línea T1, que unirá el norte con el sur de la Ciudad Trambus

También combinará con las líneas A, B, D, E y H del subte y con las estaciones Palermo y Villa Crespo, del Ferrocarril San Martín; Sáenz, del Belgrano Sur; Caballito, del Sarmiento; y 3 de febrero, del Mitre.

A cuántos pasajeros beneficiará el Trambús

Serán beneficiados más de 50.000 vecinos y usuarios que entran todos los días a estudiar y trabajar a la Ciudad. Los coches tienen una capacidad para más de 60 pasajeros, pero también habrá unidades articuladas por un fuelle para su uso en hora pico, con lugar para más de 120 personas.

Cómo serán las unidades del Trambús

El Trambús funcionará con semáforos sincronizados por telemetría, lo que significa que, si un coche está llegando a una esquina, el verde se extiende hasta que pase, otorgándole prioridad y acortando los tiempos de viaje.

Las unidades serán 100% eléctricas y sustentables, lo que disminuye la contaminación que generan los vehículos y el ruido en la calle. Tienen una autonomía de 270 kilómetros.

Las unidades del Trambús, por dentro Valeria Rotman

También tendrán GPS, para localización satelital, Wi-Fi a bordo, conectores USB en todos los asientos e información audiovisual para que los pasajeros reconozcan en qué parte del recorrido están.

En cuanto a la seguridad a bordo, se hará monitoreo de conducción y contará con un sistema para el anticipo de colisión frontal, cruce de peatones y detección de puntos ciegos y espejos retrovisores digitales, por lo que no llevan espejos afuera.

Cómo se planificaron las paradas y el sistema de pago

En 2026 se construirán más de 70 paradas en el circuito del Trambús, de las cuales once serán icónicas, con espacio de guardado para bicicletas y lockers, por lo que servirán como punto de retiro de envíos.

El nuevo transporte contará con el sistema multipago, como ya lo hacen todas las líneas de colectivo porteñas. Además, tendrá tarifa integrada con el subte, para que quienes combinen ambos transportes obtengan un descuento automático, siempre y cuando utilicen el mismo medio de pago.