Liz Solari encabeza una campaña contra el acuerdo porcino con China, junto a otros famosos, y tuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández Crédito: Instagram: @liz_solari

15 de diciembre de 2020 • 10:22

Liz Solari encabeza una fuerte campaña contra el acuerdo porcino con China a través de las redes sociales. La modelo contó con el apoyo de varios famosos y compartió un video para dejar en claro su postura sobre las "mega fábricas de cerdos chinas en Argentina". Incluso tuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

A principios de octubre la actriz publicó un clip bajo el lema: "La muerte no es negocio", para manifestarse en contra del avance del acuerdo entre nuestro país y el gigante asiático. Distintas personalidades del mundo del espectáculo dijeron presente en la narración de las imágenes: Luis Novaresio, Guillermina Valdés, Cande Tinelli, Nacha Guevara, Julieta Díaz, Nicole Neumann, Pablo Granados, Federico Bal, Julián Weich y Marcela Kloosterboer, entre muchos otros.

Además, contó con el apoyo de más de 50 ONGs, y le pidió a sus seguidores que firmaran la petición que creó en el sitio web change.org, dirigida al presidente Fernández, Cancillería, los ministerios de Agricultura, Economía y Ambiente y a la Embajada de China, para frenar el convenio.

"China le ofrece a Argentina pagar US$ 27 mil millones a cambio de crear granjas industriales de cerdos para abastecer a su mercado. Esto no beneficia a la sociedad argentina: no le provee buenos alimentos, ni una mejor calidad de vida y nos expone a nuevas crisis de salud y económicas", explicó Solari en el video que tuvo más de 584.000 reproducciones en Instagram.

Además habló del riesgo de "nuevas pandemias": "El COVID-19 es una enfermedad zoonótica (salto genético de animal a humano) y está directamente relacionada con la forma en que los humanos crían, consumen y comercializan animales".

Liz Solari y Manuel Alfredo Martí le acercaron a Alberto Fernández una urna con las firmas en contra del acuerdo porcino con China

La modelo aseguró que "comer carne en gran cantidad crea el ambiente perfecto para la propagación de las llamadas supercepas de gripe". Por este motivo, reclamó también un Plan de Salud Nacional orientado en la alimentación basada plantas y sustentado en la producción agroecológica de alimentos; junto con el desarrollo de huertas familiares.

Recientemente Solari compartió una foto junto al presidente de la Nación, y a Manuel Alfredo Martí, titular de la Unión Vegana Argentina (UVA), durante la audiencia en la que le entregaron al mandatario la urna con más de medio millón de firmas en contra del proyecto.

Por su parte, la Unión Vegana Argentina hizo un posteo en Facebook y señaló que Fernández "afirmó que el Gobierno no va a promover modelos industriales de producción de ganado porcino que puedan poner en riesgo la salud pública, o que observen características contaminantes para el ambiente".