Mar del Plata: un policía insultó y agredió a una mujer que intentaba realizar una denuncia

Un policía fue desafectado luego de agredir a una mujer que se había acercado a la comisaría de Mar del Plata para denunciar que un perfil de Facebook estaba usando la dirección de su comercio para realizar diversas operaciones. El efectivo se negó a tomarle la denuncia y, ante la resistencia de la mujer, la atacó.

Ocurrió el jueves pasado en la comisaría 16°. El subteniente de la policía bonaerense se encontraba en su escritorio cuando la mujer y su pareja se acercaron al establecimiento para realizar una denuncia. Según detalló la mujer, una persona estaba vendiendo productos y poniendo como sitio de entrega a su comercio familiar.

El efectivo, ante la denuncia particular, se acercó a consultar a otro policía y le transmitió las novedades a la pareja, que esperaba sentada cerca del escritorio. “Ahí me dijo mi compañero que, al momento, no hay delito penal”, expresó.

La mujer se acercó al escritorio indignada. “¿Cómo que no hay delito? Me mandan capturas que está vendiendo y los manda a mi negocio“, reclamó. Ante ello, el policía le contestó que debía gestionarlo a través de la red social.

“Debe denunciar el perfil de Facebook, porque al momento no le robaron nada”, explicó. La mujer se enojó todavía más: “¿Cómo que no nos robaron nada? Nos están haciendo quedar mal con la gente. Lo mandan a mi local, hacen que es una entrega". Luego, la mujer le advirtió que iba a denunciar que el policía no quiso asistirla. “Voy a argumentar que no me quisiste tomar la denuncia. No te hagas problema. Para eso está la DDI [Delegación Departamental de Investigaciones]“, arremetió.

En ese momento, la pareja de la mujer salió de la comisaría para responder un mensaje, y el policía la agredió verbalmente. “Bueno, decí lo que quieras, anda a lavarte el or...”, apuntó.

Un policía fue desafectado tras agredir a una mujer que fue a la comisaría a hacer una denuncia

“¿Andá a lavarte el orto me decís? Bueno, esperame un segundo”, le contestó la mujer y sacó su celular para capturar al efectivo con la cámara. Aunque inicialmente el policía se mantuvo sentado en su escritorio tapándose la cara, finalmente reaccionó y se acercó a la mujer, que permanecía parada en la puerta.

Comenzó a empujarla, pero la mujer opuso resistencia. “Andate, andate”, le repitió. La mujer quedó trabada en la puerta y el hombre la empujó hacia adentro mientras le pegaba, al punto tal que ambos cayeron al piso. “Amor, amor”, gritó la mujer, pidiéndole a su pareja que se acercara. Luego, el policía se alejó hacia una oficina dentro de la comisaría, mientras golpeaba una pared.

“¡Me pegó, me pegó!“, comenzó a gritar. Dos efectivos que se encontraban en la parte trasera del establecimiento se acercaron estupefactos ante las acusaciones de la mujer, y le preguntaron repetidas veces qué había ocurrido. Ella y su pareja pedían desesperados que hagan algo y que detengan al implicado.

El policía fue desafectado rápidamente tras los hechos, que fueron verificados por las cámaras de seguridad, reportó el medio local 0223.