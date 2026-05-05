Mapa: dónde está ahora el crucero que reportó casos de hantavirus

GINEBRA (Reuters).- Siete casos de hantavirus fueron confirmados y tres personas murieron por la enfermedad en un crucero que se encuentra ahora paralizado frente a las costas de Cabo Verde y que no puede desembarcar a los pasajeros.

Las autoridades de Cabo Verde, un país insular del Atlántico frente a las costas de África occidental, dijeron que no habían permitido atracar al MV Hondius, de bandera neerlandesa, como medida de precaución.

Tres muertos

Unas 150 personas continúan atrapadas a bordo del MV Hondius, que transportaba principalmente a pasajeros británicos, estadounidenses y españoles en una travesía que zarpó desde la ciudad de Ushuaia a finales de marzo. El crucero visitó la península Antártica y las islas Georgias del Sur y Tristán de Cunha, algunas de las más remotas del planeta.

Trabajadores de la salud desembarcan del MV Hondius, un crucero que lleva a casi 150 personas, frente a Cabo Verde, el 4 de mayo del 2026. (Qasem Elhato via AP) Qasem Elhato - Qasem Elhato

De los siete casos detectados, tres corresponden a personas fallecidas, uno a un paciente en estado crítico y tres a personas con síntomas leves, según la OMS.

Las tres víctimas mortales eran una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán, mientras que un ciudadano británico fue evacuado del barco y se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica, según las autoridades.

Riesgo bajo

Como medida de precaución, se les indicó a los pasajeros a bordo del Hondius que permanezcan en sus camarotes siempre que sea posible, según la OMS, que añadió que el periodo de incubación puede durar varias semanas, lo que significa que es posible que algunas personas aún no presenten síntomas.

Se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas para determinar el origen del brote, según la OMS. Los equipos médicos de Cabo Verde están evaluando a los pacientes y recogiendo muestras adicionales para su análisis.

Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco m/v Hondius, en el mar. (Oceanwide Expeditions via AP) Oceanwide Expeditions

La OMS añadió que, aunque poco frecuente, se notificó una transmisión limitada de persona a persona del virus Andes, una especie de virus hanta presente en la Argentina y Chile, “en entornos comunitarios en los que se da un contacto estrecho y prolongado”.

La pareja neerlandesa que falleció en primer lugar había viajado por Sudamérica, incluida la Argentina, antes de embarcar en el crucero.

En busca de un puerto seguro

La empresa operadora del barco, Oceanwide Expeditions, dijo que las autoridades estaban trabajando en un plan para la evacuación médica de dos personas a bordo que se encuentran enfermas, así como de una persona que viajaba con uno de los pasajeros fallecidos.

Infografía del crucero que salió de Ushuaia. Pasó por Islas Georgias del Sur, luego por la isla de Gough, Tristán da Cunha y Santa Elena. Su destino final era Cabo Verde, en África. El barco está varado en esas costas

Aún no hay un plan definitivo para el desembarque del resto de los pasajeros a bordo, según la compañía. Solo se confirmó que esto no se llevará a cabo en Cabo Verde. “Se está barajando la posibilidad de navegar hasta Las Palmas (de Gran Canaria) o Tenerife, donde podrían llevarse a cabo más pruebas médicas y medidas de control, organizadas y supervisadas por la OMS y los servicios sanitarios neerlandeses. Esto aún está por confirmar”, señaló.

El viaje

Hondius zarpó de Ushuaia en marzo, según la documentación de la empresa, en un viaje promocionado como una expedición de naturaleza a la Antártida, con precios de camarote que oscilaban entre los 14.000 y los 22.000 euros (entre US$16.000 y US$25.000).

El primer pasajero afectado, un ciudadano neerlandés, murió el 11 de abril mientras el barco se dirigía hacia Tristán da Cunha. Su cuerpo permaneció a bordo hasta el 24 de abril, cuando “fue desembarcado en Santa Elena, acompañado por su esposa para su repatriación”, explicó Oceanwide Expeditions.

El crucero MV Hondius, donde se decretó un posible brote de Hantavirus Oceanwide Expeditions

Su esposa, que presentaba síntomas gastrointestinales al desembarcar, sufrió un empeoramiento durante el vuelo a Johannesburgo. Falleció al llegar al servicio de urgencias el 26 de abril, según la OMS, que añadió que se estaba llevando a cabo el rastreo de contactos de los pasajeros de ese vuelo

Las autoridades sudafricanas confirmaron que el paciente británico, que está siendo tratado en un hospital de Johannesburgo, dio positivo por el hantavirus.