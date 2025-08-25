Cómo sigue el paro de controladores aéreos y qué va a pasar con los vuelos de Aerolíneas Argentinas

Este martes, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que nuclea a los controladores aéreos, continuará con el cronograma de paros en todo el país, luego de dos jornadas, el viernes y domingo pasados, en donde se paralizó la actividad en los aeropuertos argentinos. La medida afectó, por el momento, a más de 44.000 pasajeros, y todavía quedan atravesar otras tres fechas de cese de actividades.

En todas las ocasiones, incluida la huelga de mañana, las medidas se diagramaron en dos franjas horarias durante las cuales no habrá despegues.

El caos en Aeroparque que provocó el paro, el pasado viernes Noelia Guevara

Mañana, martes 26, las actividades de los controladores se paralizarán entre las 7 y las 10, primero, y luego de 14 a 17. “Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, aclaró Atepsa desde sus redes sociales.

Además, al martes se sumará el paro del jueves 28, de 13 a 16 y de 19 a 22, y el del sábado 30, en las mismas franjas horarias.

Entre el viernes y el domingo hubo 14.900 pasajeros de Aerolíneas Argentinas afectados por el paro de Atepsa Noelia Guevara

Por estas medidas, Aerolíneas Argentinas (AA) informó que el viernes pasado hubo 10.500 pasajeros afectados, y ayer, 4400, llevando el total a 14.900 damnificados en dos días solo de esta aerolínea.

Para el martes, la empresa confirmó que la situación se resolverá igual que en las otras dos ocasiones: con reprogramaciones —es decir, cambio de horarios, lo que se realiza siempre en el mismo día—, cancelaciones y efecto arrastre de la operación a lo largo de todo el día. Esto es así porque las aerolíneas tienen un cronograma propio armado, y no es posible sumar vuelos cuando son cancelados.

Estos cambios se empezarán a ejecutar hoy mismo, lo que “disparará las notificaciones a los pasajeros” durante esta jornada. La compañía de bandera es la empresa más afectada, y estiman que mañana serán entre 310 y 330 vuelos interrumpidos. De hecho, según el último informe de la Dirección de Mercados y Estadísticas, perteneciente a la Subsecretaría de Turismo, publicado en julio de 2025, AA realizó la mayor cantidad de vuelos de cabotaje en junio de este año, explicando el 65,7% de las frecuencias aéreas.

“Aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva [si fue por compra directa]. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía. Recomendamos utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención”, anunciaron a través de un comunicado.

En el caso de haber recurrido a una agencia como intermediaria de la compra, agregaron que la notificación depende de la información suministrada: si el usuario dejó su correo personal, se hará por esa vía, pero también puede llegarle la actualización del estado directamente a la empresa. En cualquier caso, ingresando a la página web, en la home, donde está la solapa que dice “Estado de vuelo”, se puede chequear el status con los datos de la reserva.

Conflicto gremial y tensiones

La protesta forma parte de un cronograma de acciones que Atepsa viene anunciando desde el 13 de agosto, tras el vencimiento de la segunda conciliación obligatoria y su prórroga, y que fue ratificando y ampliando en los últimos días. En total, sumarán cinco fechas en las que paralizarán los servicios aeronáuticos, en una semana de tensiones en todos los aeropuertos del país. La cifra de pasajeros damnificados ascendería a un total superior a los 100.000.

El gremio sostiene que las autoridades no presentaron ninguna propuesta de recomposición salarial, lo que llevó a profundizar el plan de lucha. El conflicto, aseguran, lleva casi 11 meses y los enfrenta con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la sociedad del Estado, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación, que presta los servicios de navegación aérea.

⚠️ A partir de mañana 22 DE AGOSTO, tu vuelo puede sufrir demoras.



Luego de agotar todas las instancias legales, de enfrentar las dilaciones de EANA y del Gobierno, comenzamos nuestras medidas de acción sindical ante la falta de respuestas y de negociación por parte de la… pic.twitter.com/DhfREiX3TT — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) August 21, 2025

Cuando el jueves pasado anunciaron el inicio de las medidas de fuerza, el sindicato explicó, a través de un video, la escala del conflicto: “Todo arrancó en marzo. Denunciamos el conflicto colectivo por retraso salarial, y en lugar de respuestas, llegaron despidos ilegales de compañeros dentro de convenio. En abril, la ANAC [Administración Nacional de Aviación Civil] bloqueó nuestra adhesión al paro general de la CGT con un informe carente de fundamentos que hizo imposible ejercer nuestro derecho a huelga. Mayo trajo más tensión, sin haber recibido ningún tipo de oferta paritaria”.

Ese mes, presentaron un cronograma de medidas, a lo que el Gobierno respondió dictando la conciliación obligatoria que, remarcaron, terminó “vacía, sin reuniones ni propuestas”. Lo mismo sucedió en junio, cuando otro cronograma del sindicato proyectaba huelgas para julio. “Más despidos de compañeros dentro de convenio y otra conciliación obligatoria dictada de oficio, completamente dilatoria y sin salida”, sostuvieron.

Ahora, aseguran que ante la falta de respuestas de EANA, ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, continúa la exigencia por una recomposición salarial y la reincorporación de los trabajadores despedidos.

Una situación similar se encamina en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que expresó su apoyo a Atepsa a través de sus redes sociales, “en el marco de la crisis que afecta a toda la industria aeronáutica” en el país, e hicieron foco en la seguridad operacional y, nuevamente, en la falta de paritarias. Amenazan, a su vez, con un paro nacional de pilotos si no hay una oferta en esta etapa que atraviesan de conciliación obligatoria, ellos también, que, por una prórroga reciente, se extenderá hasta mediados de noviembre.