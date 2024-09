Cómo y cuándo continuará el operativo de búsqueda del montañista atrapado por la avalancha en el cerro López de Bariloche

Escuchar

Las autoridades suspendieron la búsqueda de la persona que desapareció en medio de la avalancha ocurrida este miércoles en el cerro López, en San Carlos de Bariloche, confirmaron que la continuidad de las tareas dependerá de las condiciones climáticas. En el accidente, además, murió una turista irlandesa y hubo otra persona involucrada que logró sobrevivir.

En este contexto, el jefe de la Comisión de Auxilio del Club Andino de esa ciudad rionegrina, Martín Roffo, explicó que “la zona del accidente es riesgosa” y es por eso que no se puede establecer con anticipación si el operativo podrá continuar este jueves.

“Hay un protocolo que determina hasta dónde se pueden correr ciertos riesgos”, dijo en declaraciones al Diario Río Negro y mencionó que, tras el accidente, fueron 28 los agentes de rescate que participaron de la operación , que “se dio en medio de un riesgo extremadamente alto de nueva avalancha”. Luego recordó que el escenario fue adverso desde el inicio “y por eso se decidió buscar en los depósitos de la avalancha”.

Frente a estas circunstancias, está previsto que en horas de la mañana se haga un informe referido a las condiciones del clima en la región para determinar si es posible o no seguir buscando. No obstante, el panorama no parece prometedor ya que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas AIC “anunció la posibilidad de nuevas neviscas por la tarde que podrían entorpecer el trabajo de la comisión de rescate”.

“Es una búsqueda muy complicada, el pronóstico no es el más favorable, el cuadro no es favorable”, enfatizó Raffo.

Por otra parte, admitió que las posibilidades de sobrevida de la persona que está desaparecida “son bajas”, aunque “la esperanza es lo último que se pierde”. “No hay una ciencia exacta que determine posibilidades de supervivencia en estas condiciones”, sostuvo y aclaró que “el rescate se hará lo antes posible y con la seguridad necesaria, en el contexto de la búsqueda de una persona con bajas posibilidades”.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 17 en el cerro que forma parte del denominado Circuito Chico y que tiene una altura de 2075 metros sobre el nivel del mar. Como consecuencia, perdió la vida una mujer de origen irlandés, un hombre resultó herido y otro continúa desaparecido. El sobreviviente que fue atendido y lograron bajado de la montaña presentaba un cuadro de hipotermia, por lo que no pudo aportar datos sobre sus compañeros.

De acuerdo al mismo medio provincial, “las tres personas alcanzadas por el deslizamiento eran montañistas que se encontraban participando de una expedición de esquí de travesía”.

LA NACION