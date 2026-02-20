Confirmado: ya funciona el nuevo recorrido del 114 y ahora llega a Aeroparque

El esperado cambio de recorrido de la Línea 114 de colectivos se hizo efectivo, por lo que se estableció una conexión directa entre el Aeroparque Jorge Newbery y el barrio de Villa Devoto. Esta modificación, plasmada en la Resolución 2/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, ya está en marcha, lo que optimizará la accesibilidad para miles de vecinos y pasajeros que utilizan el principal aeropuerto metropolitano.

La noticia fue confirmada por Pablo Bereciartua, Ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, en su cuenta de X (@pberecia), donde señaló: “Desde este mediodía la Línea 114 empieza a llegar a Aeroparque. Se suma una conexión directa desde Villa Devoto y se mejora la accesibilidad para miles de vecinos”. Esta decisión, que responde a una antigua demanda por parte de los vecinos de las áreas geográficas del norte y oeste de la Ciudad, representa un avance significativo en la red de transporte público porteño.

Pablo Bereciartua se encargó de confirmar la extensión de la Línea 114 Captura X (@pberecia)

Recorrido del nuevo ramal del 114

El núcleo de esta reestructuración es la creación del ramal C, que enlaza directamente el Aeroparque con Villa Devoto. Este trayecto parte del Estacionamiento Sur del Aeroparque Jorge Newbery, recorre la Avenida Costanera Rafael Obligado y la Avenida Intendente Güiraldes. Luego, se adentra en la Avenida Intendente Cantilo y el Distribuidor Ángel Labruna, por lo que conecta zonas clave de Núñez. Continúa por Avenida Guillermo Udaondo y Avenida Presidente Figueroa Alcorta, para luego seguir por Juramento, Castañeda, Echeverría, Húsares, y Arcos. La ruta prosigue por la Avenida Monroe, Griveo, San Nicolás, Avenida Fernández de Enciso, Pareja, Mercedes, hasta llegar a Nueva York y Avenida Chivilcoy en Villa Devoto.

En su regreso a Aeroparque, el recorrido abarca las calles Nueva York, Bahía Blanca, Avenida Fernández de Enciso, Avenida General Mosconi, Avenida Olazábal, y Superí, para luego retomar la Avenida Monroe y el eje de Avenida Doctor Ricardo Balbín, Blanco Encalada, Cuba y Avenida Juramento. Completa el circuito por la Avenida Virrey Vértiz y Avenida Luis María Campos hasta el Aeroparque Jorge Newbery.

Esta extensión convierte a la Línea 114 en la octava línea de colectivos en llegar al Aeroparque Jorge Newbery, sumándose a las ya existentes 8, 33, 34, 37, 45, 160 y 166. Los ramales A y B mantienen su recorrido habitual entre Barrancas de Belgrano y la terminal en Lomas de Zamora. Por otro lado, el ramal B incorpora una nueva accesibilidad a la Villa Olímpica.

La Resolución 2/2026 también establece con precisión las frecuencias máximas y mínimas que deberán cumplir los distintos servicios en “horas pico”.

Para el Ramal A, la frecuencia no podrá ser superior a un servicio cada ocho minutos y 30 segundos, ni inferior a 12 minutos. El Ramal B tendrá una frecuencia máxima de 17 minutos y una mínima de 23 minutos y 30 segundos. Por su parte, el Ramal C operará con una frecuencia máxima de 26 minutos y 30 segundos, y una mínima de 35 minutos. Esta planificación busca asegurar un servicio eficiente y acorde a las necesidades de los usuarios, con el objetivo de brindar “viajes más simples y rápidos”, tal como lo había adelantado Bereciartua.

Así será el nuevo recorrido para la ida y vuelta del ramal C de la línea 114 X (@pberecia)

La prolongación del servicio del 114 aborda una problemática recurrente en la Ciudad de Buenos Aires, referida a la escasez de conexiones de transporte público con el Aeroparque, que no posee ningún tipo de acceso mediante medios guiados, a diferencia de otros aeropuertos del país como el de Neuquén o el de Mendoza. Proyectos anteriores, como la construcción de una estación de la línea Belgrano Norte o un tranvía a Palermo, no prosperaron, lo que resalta la importancia de esta nueva conexión terrestre.