Sin horario nocturno: estas son las líneas de colectivo que dejarán de funcionar después de las 22.

Luego de que la UTA anunciara que existe la posibilidad de un paro para este miércoles 11 de febrero, siete líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron la eliminación de sus horarios nocturnos.

Las compañías Misión Buenos Aires dejarán de prestar servicios, en algunos casos desde las 22.

Las líneas que reducirán sus horarios a partir de la eliminación de los recorridos nocturnos son las 61, 62, 114, 129, 143, 145 y 197.

Las líneas 61, 62, 114 y 143, en sentido norte, finalizarán su servicio entre las 23 y la medianoche. En sentido sur, lo harán una hora más tarde, alrededor de la 1. El reinicio del servicio se dará entre las 4 y las 5, según el sentido del recorrido.

Por su parte, las líneas 129, 143, 145 y 197 dejarán de funcionar desde las 22 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que hacia el sur lo harán entre las 23 y la 24.Volverán a circular a partir de las 4 hacia CABA y desde las 5 en sentido sur.

A su vez, las líneas 99 y 106, de acuerdo con lo detallado por la Secretaría de Transporte de la Ciudad, se fusionarán y cambiarán su recorrido. La línea que desaparecerá es la 99, y su recorrido anterior pasará a ser el ramal B de la 106. Saldrá de la terminal de Córdoba y Madero y hará un camino extendido, alcanzando la estación de Liniers. De esta manera, compartirá la cabecera con el ramal A.

El ramal A de la línea 106 de colectivos continuará su recorrido habitual, que une Retiro a Liniers a través de avenida Santa Fe - Rodríguez Peña y quedó sin efecto la rectificación que indicaba en Av. Leandro N. Alem – avenida Córdoba. El camino de vuelta tendrá leves cambios, pasando por Paraguay, Ayacucho y, por último, avenida Santa Fe.