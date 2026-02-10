Sin horario nocturno: estas son las líneas de colectivo que dejarán de funcionar después de las 22
Se trata de unidades operadas por las compañías Misión Buenos Aires y Rosario Guaraní
- 2 minutos de lectura'
Luego de que la UTA anunciara que existe la posibilidad de un paro para este miércoles 11 de febrero, siete líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron la eliminación de sus horarios nocturnos.
Se trata de unidades operadas por las compañías Misión Buenos Aires y Rosario Guaraní, que dejarán de prestar servicios, en algunos casos desde las 22, lo que representa un golpe para miles de usuarios.
Las líneas que reducirán sus horarios a partir de la eliminación de los recorridos nocturnos son las 61, 62, 114, 129, 143, 145 y 197.
Las líneas 61, 62, 114 y 143, en sentido norte, finalizarán su servicio entre las 23 y la medianoche. En sentido sur, lo harán una hora más tarde, alrededor de la 1. El reinicio del servicio se dará entre las 4 y las 5, según el sentido del recorrido.
Por su parte, las líneas 129, 143, 145 y 197 dejarán de funcionar desde las 22 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que hacia el sur lo harán entre las 23 y la 24.Volverán a circular a partir de las 4 hacia CABA y desde las 5 en sentido sur.
A su vez, las líneas 99 y 106, de acuerdo con lo detallado por la Secretaría de Transporte de la Ciudad, se fusionarán y cambiarán su recorrido. La línea que desaparecerá es la 99, y su recorrido anterior pasará a ser el ramal B de la 106. Saldrá de la terminal de Córdoba y Madero y hará un camino extendido, alcanzando la estación de Liniers. De esta manera, compartirá la cabecera con el ramal A.
El ramal A de la línea 106 de colectivos continuará su recorrido habitual, que une Retiro a Liniers a través de avenida Santa Fe - Rodríguez Peña y quedó sin efecto la rectificación que indicaba en Av. Leandro N. Alem – avenida Córdoba. El camino de vuelta tendrá leves cambios, pasando por Paraguay, Ayacucho y, por último, avenida Santa Fe.
Otras noticias de Colectivo
Ramal nuevo. El recorrido del nuevo colectivo que une el sur de la ciudad con el norte
“Estaba con mucho miedo”. La explicación del colectivero que soltó el volante para pelearse con un pasajero
Video. El momento en que un colectivero se quedó dormido y chocó contra varios autos estacionados en Caballito
- 1
Siguen las negociaciones por la reforma laboral; el gremio del transporte planea un paro y movilización el miércoles
- 2
La UTA amenazó con un paro de colectivos para este miércoles 11 de febrero: qué se sabe
- 3
Ni cigarrillos ni vapeadores: advierten sobre los riesgos de una nueva modalidad de tabaco sin humo
- 4
Cuáles son los efectos secundarios del Tirzepatida, el medicamento para adelgazar