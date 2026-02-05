“Tenía miedo y me paralicé”: aseguró el chofer que se peleó con un pasajero con el colectivo en movimiento
Nicolás admitió su error, pero indicó que reaccionó ante la agresión de una persona que según su versión, estaba alcoholizada
- 3 minutos de lectura'
Luego de pasar dos días en prisión y de ser despedido por perder el control de un colectivo en marcha por una pelea con un pasajero, el chofer, Nicolás, reconoció su error y pidió disculpas, aunque aclaró que solo respondió a las agresiones de una persona, que según su versión, estaba alcoholizada: “Tenía miedo y me paralicé”.
El episodio ocurrió en la noche del 26 de enero en un colectivo de la línea 113, que une San Justo con Barrancas de Belgrano y quedó registrado por las cámaras de seguridad del interno. En las imágenes se observa cómo en un determinado momento el conductor se levanta de su lugar para agarrarse a golpes de puño con otro hombre.
De acuerdo al testimonio de Nicolás, todo comenzó sobre Avenida Rivadavia al 9500, cuando le empezó a fallar el vehículo debido a un problema de batería. “Lo llevaba despacito y llegando a Floresta escuchó a una persona que gritaba ‘Eh, ¿por qué no vas más rápido? Estoy llegando tarde a trabajar’. El tipo estaba alcoholizado", expresó en una entrevista con LN+.
“Me asusté. Veo a un hombre que me grita, alto, y le ofrezco que se baje para que espere a otra unidad y me responde que no, que me va a matar porque tiene que llegar a su trabajo. Fueron siete u ocho minutos de hostigamiento y durante el transcurso no me crucé ni a un patrullero para pedir auxilio. Reconozco el error. Cuando atino a poner el freno no me engancha y rebota, y por instinto ya me estaba peleando”, dijo.
El chofer resaltó que tuvo mucho miedo y que en un punto no sabía qué hacer, debido a que era domingo por la noche y en el colectivo solo viajaban cuatro personas: “Me defendí solo, pero podría haber sido un desastre y si hubiera fallecido alguien debería estar preso”.
Sin embargo, destacó que “no es un asesino” y que solo pide que le paguen lo que según su consideración le corresponde. “No puedo dormir, me quedó pensando en por qué no llegué a poner el freno. Era imposible de controlar el muchacho, me arruinó”.
Luego del hecho, el conductor y el pasajero fueron detenidos por la Policía de la Ciudad. El primero quedó imputado por el delito de lesiones mientras que el segundo por amenazas. Ambos pasaron dos días en prisión y según el testimonio de Nicolás, compartieron celda.
A su vez, este lunes la empresa resolvió desvincular al chofer. La medida fue adoptada luego de que trascendieran las imágenes que muestran el momento en que el colectivo avanzó sin conductor efectivo al volante, poniendo en riesgo a los pasajeros y a terceros que circulaban por la vía pública.
