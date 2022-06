Continúan las demoras para renovar la visa para viajar a Estados Unidos: cuándo se normalizará

Nicolás, de 29 años, que prefirió resguardar su apellido, quiso renovar su visa de turista para viajar a los Estados Unidos en mayo del año pasado. Al ingresar a la web de la embajada norteamericana para iniciar el trámite, pudo obtener un turno recién para febrero de este año. Su idea era viajar en enero a Nueva York, pero frente a semejante demora, optó por comprar un pasaje a Cancún.

Aún hoy, la espera para conseguir una cita para renovar la visa de negocios (B1) o de turista (B2) sigue siendo prolongada. Las B1 se emiten para aquellas personas que viajen con el fin de realizar negocios temporales, asistir a reuniones o congresos. Mientras que las B2 son para personas que quieren visitar EE. UU. con fines turísticos o para recibir un tratamiento médico.

Desde la oficina de prensa de la Embajada de EE. UU. en la Argentina señalaron a LA NACION que todavía falta más de un año para que se normalicen totalmente los plazos para conseguir un turno, y explicaron que eso se debe a la gran cantidad de postulantes que se acumularon durante los meses en los que el Consulado, por la pandemia de coronavirus, se limitó a atender solo casos de emergencia.

Sin embargo, resaltaron que se suelen agregar turnos, por lo que recomendaron a los solicitantes estar atentos para intentar adelantar la cita.

“Ya pude renovar mi visa de turista, pero la espera fue de casi un año. Tengo amigos que fueron más insistentes porque querían ir a vacunarse y estaban atentos para ver si se liberaba un cupo y la terminaron obteniendo antes. Yo no tenía ningún motivo urgente para sacarla, solo quería irme de vacaciones, por eso pude esperar. Tengo entendido que sigue habiendo una demora similar a la que tuve que atravesar yo para renovar la visa”, describió Nicolás a LA NACION.

“En marzo de 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos interrumpió en todo el mundo el procesamiento de visas. En ese momento, como consecuencia de los desafíos presentados por la pandemia de Covid-19, se limitaron los servicios de los consulados a los casos de emergencia. En la medida que las condiciones lo permitieron, el Consulado en la Argentina comenzó a procesar renovaciones de visas para menores de 14 años y mayores de 79, visas de estudio e intercambios, y visas de trabajo y en base a peticiones. El 1° de diciembre de 2021, el Consulado reanudó el procesamiento de visas para aquellos casos que requieren entrevistas, de manera que los servicios de rutina de visas de inmigrantes y no inmigrantes se fueron normalizando”, señalaron a este medio desde la oficina de prensa de la Embajada de EEUU en la Argentina.

Demanda acumulada

La misma fuente explicó que los solicitantes de visas son los responsables de agendar las citas requeridas según la disponibilidad existente, y de reprogramarlas en caso de ser necesario. Dada la gran cantidad de casos acumulados, más la demanda actual, aseguraron que tomará más de un año para que los cupos de entrevistas se normalicen. Pero como se suelen liberar cupos, desde la Embajada sugirieron chequear la disponibilidad de turnos en caso de querer adelantar la cita.

Los costos de visado tienen un valor de 160 dólares para la categoría de visa de turismo y negocios (B1/B2).

“Recomendamos seguir revisando la disponibilidad en nuestro calendario de citas para poder programar una entrevista rápida en caso de que un cupo se vuelva disponible. El tiempo de espera dependerá del propósito del viaje y el tipo de visa. En la medida que las condiciones de la pandemia nos permiten ir optimizando nuestro ritmo de trabajo, el Consulado irá añadiendo nuevos turnos para hacer frente a la demanda y reducir los tiempos de espera”, agregaron.

Para chequear si hay nuevos turnos disponibles, los solicitantes pueden ingresar al sitio web (https://ais.usvisa-info.com/es-ar/niv) y adelantar la cita agendada.

Se calcula que demorará más de un año la normalización de los turnos Shutterstock

“Agendar una nueva cita es un servicio gratuito y ninguna persona o empresa tiene preferencia para conseguir citas o adelantos. Cualquier afirmación por parte de un tercero que indique que puede garantizar una agilización en los servicios de visa del Departamento de Estado es fraudulenta”, señalaron.

Sin embargo, hay personas que cobran por “adelantar la cita”, aunque el resultado nunca esté garantizado. Esos “coleros” lo que suelen hacer es entrar una y otra vez a la web para revisar si se liberaron nuevos turnos.

Ese fue el caso de Daniela, que contó su experiencia a LA NACION: “Contacté a la gestora el pasado 4 de abril y ella me mandó un formulario que tenía que llenar, un comprobante de la visa para que pagué en RapiPago, más sus honorarios que fueron de 12.000 pesos. El 12 de abril ella me consiguió una cita para el 2023, pero me dijo que me quede tranquila porque seguramente en unos días se iban a abrir turnos. Y así fue, a los pocos días me habló y me dijo que me consiguió un turno para ese mismo mes”.

“Hay algunos ‘gestores’ que ofrecen asistencia para el trámite, cobran sumas exageradas e incluso ofrecen proveer documentos falsos. El trámite para sacar turno para la visa es muy sencillo, y no hay que pagar más para obtenerlo. Para tramitar la visa, las personas deben visitar nuestro sitio web (https://ar.usembassy.gov/es/visas-es/visas-de-no-inmigrante/) y seguir las instrucciones. Toda la información necesaria para otros trámites migratorios está en la páginas del Departamento de Seguridad Interior ( https://www.uscis.gov/greencard ) y en nuestra página de visas de Inmigrante ( https://ar.usembassy.gov/es/visas-es/visas-de-inmigrante ). Y, si se toma conocimiento de un fraude con visas o pasaportes, es posible denunciarlo a la Oficina de Prevención del Fraude del Consulado (BNS-FPU@state.gov ) ”, concluyeron desde la oficina de prensa de la Embajada.

Cómo renovar la visa B1/B2