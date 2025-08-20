Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
El fatal incidente tuvo lugar en el ramal Escobar; se inició una investigación por homicidio culposo
2 minutos de lectura
Un automovilista murió a media mañana de este miércoles en la autopista Panamericana, en el ramal Escobar sentido al centro porteño, luego de chocar de lleno contra un camión con semirremolque que estaba detenido en la banquina de la ruta. Se inició una causa por homicidio culposo.
Por razones que ahora intentará establecer los investigadores, el rodado de mayor porte fue impactado por alcance por un vehículo Toyota Corolla negro conducido por Gabriel Gutiérrez, de 58 años y vecino de la ciudad bonaerense de Escobar, informaron fuentes policiales consultadas por LA NACION. Debido a la colisión, que ocurrió a la altura del kilómetro 48,600 de la Panamericana y provocó algunas demoras en el lugar tras verse afectada la circulación en algunos carriles, el automovilista murió en el lugar.
La fiscalía interviniente de Escobar empezó una causa por homicidio culposo contra el camionero, un tucumano de 68 años con domicilio fijado en Quilmes. Fue tal el impacto que el Toyota quedó reducido a una maraña de hierros retorcidos, sobre todo del lado donde viajaba el conductor.
Otros accidentes en una mañana de miércoles lluviosa
Más temprano, en la avenida General Paz, a la altura de avenida De los Corrales, sentido al Riachuelo, dos automóviles chocaron. En el barrio porteño de Parque Chacabuco, en tanto, otros dos rodados colisionaron y una mujer debió ser asistida para salir del rodado luego de quedar atrapada dentro de uno de los vehículos, informó el SAME.
En la autopista Buenos Aires-La Plata, sentido al centro, un automóvil que estaba detenido a un lado de la vía para que el conductor pudiera cambiar un neumático fue chocado por una moto.
