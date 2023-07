Córdoba: “Necesito que cambien las leyes”, pidió la madre de la adolescente que murió por el ataque de dos dogos

escuchar

CÓRDOBA.– “Solo pido justicia por mi hija, porque la han arrebatado y le robaron todos sus sueños. Que paguen y que la ley caiga sobre la persona responsable, y que el juez y los fiscales no dejen impune el crimen de mi hija Trinidad. Una persona insensible que no respetó la ley y se burló. Y hoy mi hija Trinidad no está. No voy a parar por el resto de mis días en esta vida para que no haya otra Trinidad y que no tenga que pasar más esto ninguna persona”.

El texto es parte de una carta que escribió Sofía, la madre de Trinidad, la adolescente cordobesa de 15 años que hace una semana fue atacada por dos dogos y murió horas después. Los perros se escaparon de una casa, cuyos dueños estaban de viaje. La hija del matrimonio había quedado a cargo. Varios vecinos salieron a ayudar a la chica cuando ocurrió el ataque, pero no solo no pudieron contener a los animales antes de que le provocaran lesiones gravísimas, sino que dos de ellos también resultaron heridos. Uno los mató cuando entraron a su casa.

Sofía envió una carta abierta a La Voz del Interior, en la que plantea: “Necesito que cambien las leyes y que jueces, fiscales, senadores, policías, se pongan la mano en el corazón y se pongan en mi lugar”.

José Nieto, el dueño de los dogos, fue imputado por la fiscalía de Víctor Chiapero por homicidio culposo y lesiones culposas. “Pido mil perdones a la familia, no fue mi intención, no fue la intención de esta casa”, dijo ante los periodistas.

José Nieto es el dueño de los perros que escaparon de su casa; tenía varias denuncias. Captura de Pantalla

La familia de la adolescente fallecida se reunirá con el fiscal general, Juan Manuel Delgado, la próxima semana, cuando termina la feria judicial de invierno en Córdoba. Carlos Nayi, el abogado patrocinante, pedirá el cambio de carátula a homicidio simple con dolo eventual.

Nayi explicó oportunamente a LA NACION que fundamentará su pedido en que el dueño de los animales tiene como antecedentes las “varias denuncias” realizadas por los vecinos sobre la peligrosidad de los dogos, que se escapaban habitualmente. “No se agota en responsabilidad a título de culpa. La Justicia tiene que dar una respuesta a la familia y a la sociedad”, sostuvo.

Hace un año, la Patrulla Ambiental de Córdoba estuvo en la casa de Nieto y elaboró un sumario. En agosto de 2022, el ayudante fiscal Gerardo Lozada determinó que el hombre no tenía medidas de seguridad para evitar que los perros salieran a la calle. Lo condenó por la contravención, con tareas comunitarias por una jornada. Pero el hombre adujo que no podía cumplirlas por su trabajo y debió pagar $1000 de multa.

