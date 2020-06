El hijo de Nataly Herrera falleció y ahora ella comenzó una búsqueda desesperada por recuperar el teléfono en el que guardaba fotos y audios suyos

Nataly Herrera vive en Carlos Paz , Córdoba, y perdió a su hijo meses atrás. El teléfono en el que guardaba todas sus fotos , videos y audios, ahora se extravió, por lo que la mujer ofrece una recompensa a quien se lo pueda devolver.

"Ofrezco 5 mil pesos a quien me lo devuelva. ¡Por favor! Ahí tenía todo de él, mi hijo se llama Thiago y el 11 de junio se cumplen 11 meses desde que falleció ", escribió la mujer en un posteo en su cuenta de Facebook. El niño, que tenía cinco años y siete meses, murió en junio de 2019 al ahogarse en el río San Antonio.

El teléfono que perdió Nataly es un Motorola G7 Power, que lleva una funda con la imagen de Thiago. Ahí estaba el registro de los últimos años que vivieron con el niño: fotos, videos y audios de cada día en familia.

"En el teléfono tenía todas sus fotos, audios y videos. Me siento muy mal porque yo amanezco todas las mañanas con su voz y su carita", le dijo al portal Carlos Paz Vivo! . "Yo lo veía todas las mañanas y es lo que me ayudaba a levantarme y seguir con fuerzas", manifestó.

La mujer, ahora pide que le devuelvan el aparato y se compromete a no iniciar acciones legales. "Prometo no llamar a la Policía y cumplir con la recompensa; pero pido que entienda el caso", dijo Nataly al medio local, refiriéndose a quien pueda tener su celular. "Si tiene hijos quizá tenga la posibilidad de verlo y escucharlo todos los días. Pero a mí lo único que me quedan son esos recuerdos".