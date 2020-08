La Ciudad brindó el parte de salud, horas antes del nuevo anuncio de extensión del aislamiento preventivo y obligatorio

14 de agosto de 2020 • 08:55

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, horas antes del nuevo anuncio de extensión del aislamiento preventivo y obligatorio, y en el marco del informe de la situación del Covid-19 en la Ciudad, habló sobre cómo sería la distribución de la vacuna que se producirá conjuntamente con la Universidad de Oxford y apoyó la posible apertura de clases para aquellos niños que no han podido acceder a la educación virtual de las escuelas públicas.

En cuanto a cómo sería la flexibilización de actividades en la nueva fase de la cuarentena, señalóque si bien esta semana "la curva de casos ha bajado, la semana pasada hubo un aumento con respecto a las dos semanas anteriores", por lo que dijo que "hay que ser prudentes" y "ajustarse a los datos epidemiológicos" para analizar cómo seguirá la apertura progresiva de actividades.

El funcionario explicó, ante una pregunta sobre si la Ciudad accedería a comprar vacunas que se produzcan conjuntamente con la Universidad de Oxford, que aún no se sabe cuáles serán las disposiciones del Gobierno Nacional respecto de la distribución de las mismas. "Seguramente las vacunas serán incluidas en el calendario de vacunación nacional y serán provistas por el Gobierno Nacional", puntualizó.

Por otra parte, se mostró de acuerdo con la posibilidad que desde el 7 de septiembre haya clases presenciales para los niños que hasta el momento no hayan accedido a la educación de manera virtual. "Hay 5 mil niños que han perdido las clases y los buscaremos a cada uno, casa por casa, y les preguntaremos a sus familias porqué no han tenido relación con la escuela, y los ayudaremos a evitar la pérdida definitiva del año lectivo. El Estado tiene que estar donde tiene que estar. No miraremos para otro lado", aseguró.

"El neurodesarrollo de los niños es muy importante. Una cosa es el contenido pedagógico que haya perdido y otra cosa es la perdida de un niño del espacio escolar, y eso es irreparable para él y su entorno afectivo", advirtió.

Quirós dio el informe junto con el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni.

Noticia en desarrollo.