SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La temporada invernal en esta ciudad continúa sin actividad turística por el momento como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus. En tanto, un promedio de 2000 residentes disfrutan a diario de las pistas de esquí y snowboard en el Cerro Catedral. Y es que las condiciones de nieve están entre las mejores de los últimos años y el sol acompaña las jornadas. Mientras continúa la polémica por la supuesta llegada de algunos turistas y vuelos privados, en el centro de esquí afirman que si bien se habilitó la venta de pases el viernes pasado -previo al fin de semana largo-, no hay una gran demanda.

Desde el sector privado y algunos sindicatos relacionados a la actividad turística insisten en la necesidad de una apertura urgente, aunque sea paulatina, tanto del aeropuerto como de las vías terrestres. Y en cuanto al alojamiento proponen comenzar por la actividad en las cabañas, dejando un kit de limpieza para que los visitantes no tengan que interactuar de manera directa con el personal doméstico. Apuntan a la elaboración de numerosos protocolos y afirman que es necesario "empezar a mover la economía en una forma transparente" -en clara alusión a la llegada de estos vuelos privados, por los que ya se pidieron informes al Ejecutivo Nacional-.

Manuel Pérez Diez, gerente comercial de Catedral Alta Patagonia, a cargo de la concesión de los medios de elevación en Cerro Catedral, confirmó a LA NACIÓN que el movimiento en la montaña "se mantiene como al principio, no hubo un cambio significativo, solo que se puede vender, pero sustancialmente el público es el mismo". La empresa comenzó a comercializar pases de esquí a partir del viernes pasado a través de su plataforma online. Un pase diario para mayores cuesta $2630 y uno flexible de cinco días $12.630.

"El proyecto original contemplaba una apertura gradual de la ciudad con más público, y la realidad es que esto no se dio, los hoteles siguen cerrados y la circulación es restringida", precisó Pérez Diez. Y sostuvo que el inicio de la venta de pases "no impactó demasiado, hay unos 8000 residentes que ya tenían su pase, y esta apertura no movió la aguja de la cantidad de gente, estamos en un promedio de 2000 visitantes diarios".

Consultado sobre la presencia de turistas o personas que no son residentes habituales en la montaña admitió que se trata de algunos que tienen una segunda residencia en la ciudad. "No es un turismo casual, es gente que llegó, que hizo su período de cuarentena, con los permisos correspondientes y que se queda en estadías de uno, dos o tres meses, no en un formato turístico", detalló.

En cuanto a la venta de pases para personas que no son residentes, Perez Diez explicó que ellos no tienen "las atribuciones ni las herramientas para controlarlo, si alguien puede llegar a la montaña a esquiar será porque tiene los permisos correspondientes". Al momento de la compra no existe ninguna restricción que impida a cualquier persona a adquirirlo.

Esta semana, pudieron también retomar su actividad deportiva los clubes locales que se dedican a las disciplinas de nieve. Como novedad, la empresa armó un pequeño parque de saltos en la base, donde se pueden ver a esquiadores y snowboardistas que se dedican al freestyle.

Pedido de apertura

Ante las declaraciones de las autoridades nacionales garantizando una temporada de verano para el sector turístico, en la ciudad de Bariloche insisten en la necesidad de una apertura anticipada para empezar a generar movimiento. Ovidio Zúñiga, dirigente gremial de los gastronómicos, dijo a este diario que los vuelos privados "solo alimentan la informalidad". En tanto, aclaró que si bien no es una negativa hacia ese tipo de servicios, la ciudad lo que necesita es "una apertura lógica".

"Estamos equivocándonos, por qué el municipio le permiten a esta gente entrar por izquierda, estamos en una ciudad netamente turística y hemos demostrado que si tenemos los cuidados necesarios podría venir gente de diferentes lugares del país, contemplando la condición de salubridad, cuidando los detalles y los protocolos", expresó con indignación Zúñiga.

La Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) es el organismo que interviene para el ingreso de los vuelos. De acuerdo al municipio sólo deberían aterrizar vuelos sanitarios y oficiales. Incluso, el intendente Gustavo Genusso indicó que enviaron diferentes notas a dicho organismo para evitar otro tipo de ingresos. "Hemos hecho todas las presentaciones pertinentes para que la ANAC no envíe a gente que no nos tiene que mandar, pero no podemos hacer más que eso", expresó esta semana en una conferencia de prensa. Precisó que una vez que las personas arriban el único camino es que cumplan la cuarentena. "La ANAC los autoriza pero no es algo que querramos", agregó. Traen autorizaciones con diferentes excepciones de circulación.

La semana pasada las instituciones que componen la Cámara de Turismo de Bariloche, y otras entidades relacionadas, enviaron un documento a las carteras de Turismo y Transporte de la Nación pidiendo "con urgencia la apertura de rutas terrestres y aéreas" para poder reactivar el turismo, como actividad fundamental para el conjunto de la comunidad. Por el momento, la circulación continúa restringida y de acuerdo a la normativa municipal quien ingresa debe hacer una cuarentena de 15 días.

Tanto el municipio como la Provincia pidieron esta semana reforzar las medidas de cuidado y distanciamiento.