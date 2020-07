La ciudad de Córdoba ingresó a la fase de cuarentena ayer Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

CÓRDOBA.- A un día de que la Capital ingrese en la fase 5 de la cuarentena, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) habilitó al sector gastronómico para que vuelva a funcionar con clientes en los locales y, además, autorizó el trabajo del personal del servicio doméstico, y de los oficios de la construcción (albañiles, pintores, techistas). Todas las actividades comenzarán la próxima semana, cuando ya sean ley las sanciones previstas para quienes no cumplan con las normas fijadas.

Desde el lunes próximo regresará el servicio doméstico y, el martes será la apertura de bares y restaurantes. Un día después, se habilitará el resto. "Córdoba ha entrado como provincia en una nueva fase, la de distanciamiento -repasó el gobernador Juan Schiaretti -. La provincia ha ganado en posibilidades de trabajar y en libertades individuales ".

"No hemos vencido al virus ni mucho menos, por lo que, ante el menor descuido o irresponsabilidad, el virus nos ataca", subrayó y apeló a la sociedad para continuar "cuidándose" y siendo "responsable" para no tener que regresar a fases anteriores como pasó en algunos puntos de la provincia donde se registraron brotes importantes.

En el interior ya la gastronomía recibe clientes en los locales. Para la ciudad, las medidas serán similares. Se habilita hasta la mitad del espacio y se registran los datos de los clientes para garantizar la trazabilidad de casos.

El horario será de 10 a 23. No habrá barras, se deberá evitar que el personal use el transporte público y no se encenderán ventiladores ni aires acondicionados.

Multas

Con la perspectiva de anunciar nuevas actividades la próxima semana, Schiaretti planteó que Córdoba " actúa frente a la pandemia con prudencia, responsabilidad y planificación ". Pidió mantener la distancia social, usar barbijo y respetar las medidas de higiene.

De paso, recordó el proyecto que ayer ingresó a la Unicameral que impone multas para quienes incumplan con la cuarentena y los protocolos elaborados por el COE. Las sanciones arrancan en los $ 50.000 y llegan hasta los $500.000 para quienes no utilicen barbijo en la vía pública o excedan el número de 10 personas permitidas para las reuniones familiares.

El texto señala que es un "régimen sancionatorio excepcional de contravención que respalde las facultades preventivas y punitivas" para actuar "en forma eficaz y eficiente ante la emergencia sanitaria". La reglamentación estará a cargo del Ministerio de Salud provincial que contará con personal para labrar actas y hacer inspecciones.

"Si se cumplen los pasos vamos a seguir flexibilizando, recuperando libertades individuales, recuperando empleos y vamos a probar que este virus no va a detener el progreso de la provincia", dijo Schiaretti cuando anunció las nuevas habilitaciones.

Hasta ayer Córdoba registró 662 casos en toda la provincia. Los brotes más importantes fueron un geriátrico de Saldán; el Hospital Italiano y Villa Dolores (a partir de un caso importado).