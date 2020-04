Un vecino grabó imágenes de cómo sigue funcionando una feria que se realiza los jueves y sábados Fuente: Archivo

"Hoy es jueves 9 de abril y vamos a pasar un video donde acá, en la Villa 1-11-14, ninguna autoridad viene a hacer cumplir la cuarentena", dice un vecino del barrio porteño de Flores mientras graba con su celular a la gente transitando en las calles con total normalidad.

En el lugar hay una feria masiva que se realiza jueves y sábados y tiene una duración de cuatro horas, donde se venden alimentos. Pero las imágenes demuestran que no se respeta el aislamiento social por el avance del coronavirus en el país, decretado por Alberto Fernández hace más de 20 días y que se prolongó hoy hasta el 26 de abril. "Hay miles de personas haciendo sus negocios y nadie cumple la cuarentena. No hay un gendarme, no acata nadie, todo normal", continúa el video.

Después de que se viralizaran las imágenes, las autoridades decidieron asistir y desinfectar la zona. Sin embargo, temen que el sábado se vuelva a repetir y por ello habrá un control especial.

En diálogo con el programa La otra vuelta , emito por LN+, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, dijo: "Estamos hablando para ver qué podemos hacer para lograr que se desaliente este tipo de actitudes y evitar que suceda. Es algo que no debiera suceder, pero tampoco es tan sencillo en los barrio más humildes donde vive mucha gente por metro cuadrado".

Además, remarcó que "en los barrios humildes hay un aislamiento periférico". "Nosotros tratamos de que la gente entienda que el aislamiento debe ser en sus casas, tratando de mantener la distancia, de cubrirnos la cara y de entender que es lo que tenemos que hacer para no reproducir el virus", agregó Santilli.

Sin embargo, sostuvo que "no hay aislamiento total posible" ya que hay personas que tienen permiso de trabajo. "Pero hay que concientizar, la conciencia es lo único que nos va a hacer luchar contra esta pandemia", finalizó.