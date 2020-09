El gobernador Axel Kicillof volvió a referirse a la temporada de verano Crédito: Captura Provincia de Buenos Aires

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2020 • 11:43

LA PLATA.- "Habrá temporada. El verano no se puede parar. El que cree que va a ser como era antes es de otro planeta". La frase, sobre la temporada de verano 2021, corresponde al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Esperemos pasar, lo antes posible, del aislamiento a los protocolos. Nada va a ser como era antes", admitió. Se refería a las actividades que se van a permitir: "Lo menos riesgosas posibles", apuntó el gobernador del territorio que reúne al 40% de los habitantes del país.

"Lo vamos a hacer con todos los municipios con actividad turísticas. Los de la Costa Atlántica, las sierras, las lagunas, los que tienen ríos", enumeró. "A todos los queremos preservar, los queremos ayudar. Pero todo se hará con protocolos -dijo-. Hasta que no esté la vacuna todo será con protocolos. Nada como era antes. Esto es lo que está pasando en todos los países del mundo".

Tras la afirmación del Gobernador, desde la Asociación de Hoteles de República Argentina (AHTRA) se informó a LA NACION que ya tienen todos los protocolos listos para recibir a los turistas. Esperan que las autoridades nacionales y provinciales les permitan abrir a la brevedad los hoteles, en otros territorios, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, además, definan un protocolo único para circular, al menos, dentro del país.

"Los turistas están muy atentos a toda la información para planificar la temporada. Todavía hay muchas incógnitas", dijo Roberto Amengual desde AHTRA. Los hoteles ya definieron muchos cambios para dar seguridad sanitaria a sus huéspedes y a sus trabajadores, informó.

Crédito: Ministerio de Turismo y Deportes de Salta

Algunos ejemplos son: check in no presencial; desinfección en los ingresos; ascensores con cupos limitados a una misma familia; desinfección de sábanas a gran temperatura; desinfección de picaportes; uso de áreas comunes como gimnasios o piletas con turnos, entre otras medidas.

"El 90% de los hoteles ya tienen sus protocolos y están listos para abrir -expresó Amengual-. Pero faltan definiciones de aperturas de fronteras", dijo.

En la asociación, que representa hoteles de cuatro y cinco estrellas en todo el país, admiten que la recuperación plena del turismo llevará tiempo. Pero afirman que ir a hoteles este año no supondrá un riesgo para la salud. "Cuando el Gobierno aseguró la temporada comenzaron las consultas y las reservas", se esperanzó. No hay cupos para cada hotel, pero el sector sabe que, en el mejor de los casos, la ocupación no superará el 50% por factores propios de la situación.

Dónde ir

En tanto en grandes ciudades turísticas, como Mar del Plata, se retrocedió de fase la semana que pasó."Si se mejora se avanzará en flexibilizaciones -dijo Kicillof-. Las aperturas tienen que ver con la situación epidemiológica".

En esa ciudad el intendente anunció que se pedirá hisopado para ingresar el verano próximo. La medida no es exigida por el Gobierno nacional ni provincial. Y no será igual en otros municipios. En cambio, en Pinamar se muestran más flexibles para recibir visitantes en el verano. Solo se pedirá, en principio, una declaración jurada a los turistas a fin de poder hacer un seguimiento sanitario.

En Mar del Plata retrocedieron de fase por el aumento de los casos Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Los hisopados, afirman en el Municipio de Pinamar, no tienen sentido ya que no garantizan que las personas que llegan estén libres de la enfermedad.

"Va a ser una temporada distinta. Tenemos todos los protocolos listos, menos los de los balnearios que están en proceso de homologación", informó Juan Ibarguren, el secretario de Turismo de ese municipio.

"Los protocolos gastronómicos y de hoteles ya están aprobados. Pero estamos a la espera que permitan reabrir los hoteles; ansiamos que sea para el verano", agregó el funcionario.

"Estamos con la expectativa de que haya la mejor temporada posible. Aun no sabemos cómo se va a implementar. Esto hay que coordinarlo con la provincia y con otros municipios, no se puede hacer de manera individual", dijeron desde el municipio de Tandil. "No sabemos si habrá un protocolo a nivel nacional o provincial. En Tandil ya tenemos nuestros protocolos en funcionamiento ya abrimos al público local", expresó Rodrigo Inza, secretario de Turismo.

Y agregó: "Cuando se abra todo vamos a tener una experiencia más clara de cómo funcionar".