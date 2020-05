Foto ilustrativa Crédito: Prensa Toyota

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 19:49

Un empleado de la planta que la automotriz Toyota tiene en el partido bonaerense de Zárate dio positivo al test de coronavirus Covid-19, el día después de que el presidente Alberto Fernández, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitaran la terminal, a poco de su reapertura en medio de la pandemia.

Según confirmaron a LA NACION desde la automotriz japonesa, el empleado que dio positivo es un joven de 24 años que se encuentra asintomático, a quien se le había realizado el test el martes. Es decir, el día previo a la visita presidencial.

Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio explicaron que la comitiva de funcionarios no tuvo contacto con el operario, que trabaja en otro sector de la planta.

"Dentro de nuestros protocolos sanitarios que establecimos con la municipalidad está el de hacer test de Covid-19 a 100 personas por día, en forma preventiva y en la misma planta. Lo mismo acordamos también con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", explicaron desde la automotriz a LA NACION y agregaron: "Hoy surgió que una de las personas que se había testeado el martes, dio positivo. Es un chico joven, asintomático y en perfecto estado de salud. Al confirmarse, dimos alerta al 148 que activó el protocolo, lo derivó a una institución de la zona y ahora está cumpliendo la cuarentena en su casa.

Según la automotriz el siguiente paso fue: "Identificamos a todas las personas que pueden haber tenido contacto estrecho con él por trabajar en el mismo sector y se los aisló preventivamente. Lo mismo hicimos con los empleados que comparten micro para venir a la planta ya que, por protocolo, la empresa es la que debe hacerse cargo del traslado del 100% de los empleados".

"Como tenemos una aplicación móvil que usan los empleados, pudimos saber quiénes fueron los que viajaron en ese mismo micro. Todos están identificados y hoy se les hizo la prueba de Covid-19 a todos ellos y se los envió preventivamente a hacer cuarentena en sus hogares por dos semanas", explicaron.

Ante la consulta de si participó del acto con el Presidente y el Gobernador, respondieron: "Este joven no lo recibió al Presidente, ni participó del acto ya que trabaja en otro sector, que se llama motores, que está dentro del previo, pero en otro galón a unos 500 metros de donde pasó el Presidente".

Sobre el lugar donde se habría contagiado el empleado, dijeron. "Aún no se pudo identificar la vía de contagio ya que él no refiere haber tenido contacto con nadie que haya estado infectado. Además, es un caso completamente asintomático que si no se le realizaba el test, en forma preventiva, no lo hubiéramos detectado".