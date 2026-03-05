Mapa de la Noche de las Hamburgueserías: cómo saber cuáles son los locales adheridos al evento

Buenos Aires se alista para una nueva edición de la Noche de las Hamburgueserías, un evento que ofrece combos con 50% de descuento en más de 300 establecimientos. Para conocer todos, se puede acceder a un mapa interactivo que detalla su ubicación.

Esta herramienta permite a los comensales ubicar fácilmente cada local participante. Además, detalla la oferta en cada uno de ellos, que incluye una hamburguesa, una bebida y una guarnición, todos elegidos por cada local. El mapa interactivo es ideal para planificar el recorrido ideal, lo que asegura una experiencia sin contratiempos.

¿Cuándo es la Noche de las Hamburgueserías?

El evento se realiza este viernes 6 de marzo. Los descuentos están disponibles desde las 19 hasta el cierre de cada local adherido. El acceso es gratuito, solo se abona el consumo.

Se trata de un evento impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica. Esta jornada invita a explorar la vibrante escena hamburguesera de la ciudad a precios accesibles.

¿Cuáles son los locales participantes?

Más de 300 locales participan este año de la Noche de las Hamburgueserías. Además, se suman dos patios al aire libre con música, ubicados frente al Planetario (Palermo) y en el Parque Los Andes (Chacarita), que funcionan este viernes de 19 a 00.

Estas son las hamburgueserías que participan del evento:

24th Street Burger

Angus Brother

Antonio D

Arredondo

B-Moodie

Benzo

Big Pons

Big Pons Av Corrientes

Big Pons Belgrano

Big Pons Boedo

Big Pons Puerto Madero

Big Pons vende sus hamburguesas en Belgrano, Palermo, Nordelta, Boedo y Sant Isidro (Foto: Gentileza Big Pons)

Bulebar Food & Drinks

Burger Chazz

Burger Couple - La chupeteria

Burger Couple - La Mansión

Burger Couple - Los 90’s

Burger Couple La Tercera

Burger Evolution

Burger King - Abasto

Burger King -P.Italia

Burger King- Acoyte

Burger King- Flores

Burger King-Aeroparque

Burger King-Almagro

Burger King-Angel gallardo

Burger King-Ayacucho

Burger King-Bulnes

Burger King-Caballito

Burger King-Canning

Burger King-cine

Burger King-Cuenca

Burger King-Dot

Burger King-Facultad

Burger King-Gavilan

Burger King-Jose Hernandez

Burger King-Liniers

Burger King-Nazca

Burger King-Obelisco

Burger King-Once

Burger King-Parque Brown

Burger King-Paseo Alcorta

Burger King-Peru

Burger King-Quesada

Burger King-Retiro

Burger King-Villa Urquiza

Burgertify

Casa Temple

Chopi’s burger

D&R Burgers

Dean & Dennys - Abasto

Dean & Dennys - Barrio Norte

Dean & Dennys - Belgrano

Dean & Dennys - Belgrano R

Dean & Dennys - Caballito

Dean & Dennys - Corrientes

Dean & Dennys - Devoto

Dean & Dennys - Flores

Dean & Dennys - Pacífico

Dean & Dennys - Palermo

Dean & Dennys - Plaza Shopping Center

Dean & Dennys - Recoleta

Dean & Dennys - Shopping DOT

DELTORO Burgers & pizza

DIGGS

Don Catto

El Desembarco Boedo

El Desembarco Microcentro

El Desembarco Nuñez

El Desembarco Pacifico

El Desembarco Recoleta

El Desembarco San Telmo

El Desembarco Villa Urquiza

El Ideal

Estación Alberdi

Fat Broder

Frank’s Grill

Frank’s Grill - Palermo

HUEBURGERS

Jay Hamburguesas

Je Suis Lacan

Jerome Palermo

Jotti

Kiddo

Kiddo Palermo

La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH

La Choppería de Palermo

LOBO BLANCO - Villa Urquiza

Logs

Louvre

Mc Donald´s - TRU

Mc Donald’s - AB1

Mc Donald’s - AB2

Mc Donald’s - CHE

Mc Donald’s - CTN

Mc Donald’s - DEN

Mc Donald’s - DOT

Mc Donald’s - SGC

McDonald’s - ACO

McDonald’s - AP1

McDonald’s - AP2

McDonald’s - AR2

McDonald’s - AR4

McDonald’s - AR5

McDonald’s - AR7

McDonald’s - AT1

McDonald’s - BEL

McDonald’s - BEU

McDonald’s - CFL

McDonald’s - CLH

McDonald’s - CNG

McDonald’s - COL

McDonald’s - CPY

McDonald’s - CYJ

McDonald’s - CYM

McDonald’s - DEV

McDonald’s - EK2

McDonald’s - ELC

McDonald’s - FLO

McDonald’s - FLA

McDonald’s - FL2

McDonald’s - FLS

McDonald’s - LIM

McDonald’s - MAD

McDonald’s - MED

McDonald’s - MTD

McDonald’s - NUN

McDonald’s - PBJ

McDonald’s - PHY

McDonald’s - PLS

McDonald’s - PMJ

McDonald’s - R10

McDonald’s - RCV

McDonald’s - SF2

McDonald’s - SF3

McDonald’s - SF5

McDonald’s - SF6

McDonald’s - SFC

McDonald’s - SM1

McDonald’s - WOC

McDonald’s- Martin Garcia

Mi Barrio Hamburguesería

Mi Barrio Hamburguesería - Boedo

Mi Barrio Hamburguesería - Caballito

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque

Mostaza es una de las cadenas de comida rápida que participa de la Noche de las Hamburgueserías

Mostaza-Abasto

Mostaza-Acoyte

Mostaza-Aeroparque

Mostaza-Alto palermo

Mostaza-Av de mayo 2

Mostaza-Av la plata

Mostaza-Boedo

Mostaza-Caballito

Mostaza-Cabildo

Mostaza-Cabildo 2

Mostaza- Constituyentes

Mostaza-Constitución

Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO

Mostaza- corrientes y callao

Mostaza-Devoto

Mostaza-Diagonal

Mostaza-dot

Mostaza-Flores

Mostaza-Florida 2

Mostaza-GALERIAS PACIFICO

Mostaza-Guemes

Mostaza-Madero 2

Mostaza-Mataderos

Mostaza-Once

Mostaza-parque chacabuco

Mostaza-Parque brown

Mostaza-Parque centenario

Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO

Mostaza-Pompeya

Mostaza-Primera junta

Mostaza-Recoleta

Mostaza-San telmo

Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO

Mostaza-Spinetto

Mostaza-trenes

Mostaza-Urquiza

Mostaza-VELEZ

Mostaza-Villa del parque

Mostaza-Warnes

Mostaza-abasto

Mostaza-Constituyentes

MostazaMadero 3

Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO

Mr. Tasty - Caballito

Mr. Tasty - Florida

Paso a Paso

PIBÄ Barrio Chino

PIBÄ Cerviño

PIBÄ Charcas

PIBÄ DOHO

PIBÄ HOUSE

PIBÄ Juramento

PIBÄ Recoleta

PIBÄ Recova

PIBÄ SOHO

La oferta de la Noche de las Hmaburgueserías también incluye opciones gourmet:

Puente Gran Bar

Pérez-H

Pérez-H - Microcentro

Shivo’s

Shivo’s Villa Crespo

Teglia Cramer

Temple - Monroe

Temple - Palermo

Temple Barrio Chino

Temple Craft Madero

Temple Craft Soho

The Flour Store

The Food Truck Store

The Food Truck Store - Belgrano

The Food Truck Store - Recoleta

The Market Burger

TRIXIE American Diner

Urbano Cocina Americana

Valentino

Weiss Burger

What The Burger

Williamsburg Infanta

En tanto, los dos patios hamburgueseros que habrá durante el evento cuentan con la participación de los siguientes locales:

Planetario Galileo Galilei : What the Burger, Big Pons, Burger Couple, The Food Truck Store.

: What the Burger, Big Pons, Burger Couple, The Food Truck Store. Parque Los Andes: Shappa, Burger Zapata, Bravos Carnes, El Rincón de Pau.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.