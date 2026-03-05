Mapa de la Noche de las Hamburgueserías: cómo saber cuáles son los locales adheridos al evento

Es posible conocer los más de 300 locales que participan del evento, por el cual ofrecen combos de hamburguesa con 50% de descuento
- 5 minutos de lectura'
Buenos Aires se alista para una nueva edición de la Noche de las Hamburgueserías, un evento que ofrece combos con 50% de descuento en más de 300 establecimientos. Para conocer todos, se puede acceder a un mapa interactivo que detalla su ubicación.
Esta herramienta permite a los comensales ubicar fácilmente cada local participante. Además, detalla la oferta en cada uno de ellos, que incluye una hamburguesa, una bebida y una guarnición, todos elegidos por cada local. El mapa interactivo es ideal para planificar el recorrido ideal, lo que asegura una experiencia sin contratiempos.
¿Cuándo es la Noche de las Hamburgueserías?
El evento se realiza este viernes 6 de marzo. Los descuentos están disponibles desde las 19 hasta el cierre de cada local adherido. El acceso es gratuito, solo se abona el consumo.
Se trata de un evento impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica. Esta jornada invita a explorar la vibrante escena hamburguesera de la ciudad a precios accesibles.
¿Cuáles son los locales participantes?
Más de 300 locales participan este año de la Noche de las Hamburgueserías. Además, se suman dos patios al aire libre con música, ubicados frente al Planetario (Palermo) y en el Parque Los Andes (Chacarita), que funcionan este viernes de 19 a 00.
Estas son las hamburgueserías que participan del evento:
- 24th Street Burger
- Angus Brother
- Antonio D
- Arredondo
- B-Moodie
- Benzo
- Big Pons
- Big Pons Av Corrientes
- Big Pons Belgrano
- Big Pons Boedo
- Big Pons Puerto Madero
- Bulebar Food & Drinks
- Burger Chazz
- Burger Couple - La chupeteria
- Burger Couple - La Mansión
- Burger Couple - Los 90’s
- Burger Couple La Tercera
- Burger Evolution
- Burger King - Abasto
- Burger King -P.Italia
- Burger King- Acoyte
- Burger King- Flores
- Burger King-Aeroparque
- Burger King-Almagro
- Burger King-Angel gallardo
- Burger King-Ayacucho
- Burger King-Bulnes
- Burger King-Caballito
- Burger King-Canning
- Burger King-cine
- Burger King-Cuenca
- Burger King-Dot
- Burger King-Facultad
- Burger King-Gavilan
- Burger King-Jose Hernandez
- Burger King-Liniers
- Burger King-Nazca
- Burger King-Obelisco
- Burger King-Once
- Burger King-Parque Brown
- Burger King-Paseo Alcorta
- Burger King-Peru
- Burger King-Peru
- Burger King-Quesada
- Burger King-Retiro
- Burger King-Villa Urquiza
- Burgertify
- Casa Temple
- Chopi’s burger
- D&R Burgers
- Dean & Dennys - Abasto
- Dean & Dennys - Barrio Norte
- Dean & Dennys - Belgrano
- Dean & Dennys - Belgrano R
- Dean & Dennys - Caballito
- Dean & Dennys - Corrientes
- Dean & Dennys - Devoto
- Dean & Dennys - Flores
- Dean & Dennys - Pacífico
- Dean & Dennys - Palermo
- Dean & Dennys - Plaza Shopping Center
- Dean & Dennys - Recoleta
- Dean & Dennys - Shopping DOT
- DELTORO Burgers & pizza
- DIGGS
- Don Catto
- El Desembarco Boedo
- El Desembarco Microcentro
- El Desembarco Nuñez
- El Desembarco Pacifico
- El Desembarco Recoleta
- El Desembarco San Telmo
- El Desembarco Villa Urquiza
- El Ideal
- Estación Alberdi
- Fat Broder
- Frank’s Grill
- Frank’s Grill - Palermo
- HUEBURGERS
- Jay Hamburguesas
- Je Suis Lacan
- Jerome Palermo
- Jotti
- Kiddo
- Kiddo Palermo
- La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH
- La Choppería de Palermo
- LOBO BLANCO - Villa Urquiza
- Logs
- Louvre
- Mc Donald´s - TRU
- Mc Donald’s - AB1
- Mc Donald’s - AB2
- Mc Donald’s - CHE
- Mc Donald’s - CTN
- Mc Donald’s - DEN
- Mc Donald’s - DOT
- Mc Donald’s - SGC
- McDonald’s - ACO
- McDonald’s - AP1
- McDonald’s - AP2
- McDonald’s - AR2
- McDonald’s - AR4
- McDonald’s - AR5
- McDonald’s - AR7
- McDonald’s - AT1
- McDonald’s - BEL
- McDonald’s - BEU
- McDonald’s - CFL
- McDonald’s - CLH
- McDonald’s - CNG
- McDonald’s - COL
- McDonald’s - CPY
- McDonald’s - CYJ
- McDonald’s - CYM
- McDonald’s - DEV
- McDonald’s - EK2
- McDonald’s - ELC
- McDonald’s - FLO
- McDonald’s - FLA
- McDonald’s - FL2
- McDonald’s - FLS
- McDonald’s - LIM
- McDonald’s - MAD
- McDonald’s - MED
- McDonald’s - MTD
- McDonald’s - NUN
- McDonald’s - PBJ
- McDonald’s - PHY
- McDonald’s - PLS
- McDonald’s - PMJ
- McDonald’s - R10
- McDonald’s - RCV
- McDonald’s - SF2
- McDonald’s - SF3
- McDonald’s - SF5
- McDonald’s - SF6
- McDonald’s - SFC
- McDonald’s - SM1
- McDonald’s - WOC
- McDonald’s- Martin Garcia
- Mi Barrio Hamburguesería
- Mi Barrio Hamburguesería - Boedo
- Mi Barrio Hamburguesería - Caballito
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque
- Mostaza-Abasto
- Mostaza-Acoyte
- Mostaza-Aeroparque
- Mostaza-Alto palermo
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av la plata
- Mostaza-Boedo
- Mostaza-Caballito
- Mostaza-Cabildo
- Mostaza-Cabildo 2
- Mostaza- Constituyentes
- Mostaza-Constitución
- Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO
- Mostaza- corrientes y callao
- Mostaza-Devoto
- Mostaza-Diagonal
- Mostaza-dot
- Mostaza-Flores
- Mostaza-Florida 2
- Mostaza-GALERIAS PACIFICO
- Mostaza-Guemes
- Mostaza-Madero 2
- Mostaza-Mataderos
- Mostaza-Once
- Mostaza-parque chacabuco
- Mostaza-Parque brown
- Mostaza-Parque centenario
- Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO
- Mostaza-Pompeya
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-San telmo
- Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO
- Mostaza-Spinetto
- Mostaza-trenes
- Mostaza-Urquiza
- Mostaza-VELEZ
- Mostaza-Villa del parque
- Mostaza-Warnes
- Mostaza-abasto
- Mostaza-Constituyentes
- MostazaMadero 3
- Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO
- Mostaza-Once
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-San telmo
- Mostaza-Spinetto
- Mostaza-trenes
- Mr. Tasty - Caballito
- Mr. Tasty - Florida
- Paso a Paso
- PIBÄ Barrio Chino
- PIBÄ Cerviño
- PIBÄ Charcas
- PIBÄ DOHO
- PIBÄ HOUSE
- PIBÄ Juramento
- PIBÄ Recoleta
- PIBÄ Recova
- PIBÄ SOHO
La oferta de la Noche de las Hmaburgueserías también incluye opciones gourmet:
- Puente Gran Bar
- Pérez-H
- Pérez-H - Microcentro
- Shivo’s
- Shivo’s Villa Crespo
- Teglia Cramer
- Temple - Monroe
- Temple - Palermo
- Temple Barrio Chino
- Temple Craft Madero
- Temple Craft Soho
- The Flour Store
- The Food Truck Store
- The Food Truck Store - Belgrano
- The Food Truck Store - Recoleta
- The Market Burger
- TRIXIE American Diner
- Urbano Cocina Americana
- Valentino
- Weiss Burger
- What The Burger
- Williamsburg Infanta
En tanto, los dos patios hamburgueseros que habrá durante el evento cuentan con la participación de los siguientes locales:
- Planetario Galileo Galilei: What the Burger, Big Pons, Burger Couple, The Food Truck Store.
- Parque Los Andes: Shappa, Burger Zapata, Bravos Carnes, El Rincón de Pau.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
El cambio del perfil de los turistas que suben al Aconcagua y una trampa mortal en la altura
- 2
Un suicidio vinculado a un chatbot de Google reabre el debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial
- 3
Parque Patricios: el tenso momento en el que un vecino culpó a la administración por el derrumbe del estacionamiento
- 4
CABA se prepara para un festival de globos aerostáticos: de qué se trata y cuándo es